Sajátos helyzet a kereskedőké, mert bár a koronavírus-járvány hozott néhány, számukra kedvező intézkedést a boltok nyitvatartásában, de ahogy az egészségünk visszakapaszkodott az elvárható szintre, ugyanúgy kerültek vissza az eladók, pénztárosok, árufeltöltők a munkájuk mókuskerekébe. Magyarán, amelyik üzlet nyitva tarthat vasárnap, ott bizony a szentestét megelőző órákat munkával kell tölteni. Az egyik legerősebb kereskedelmi üzletlánc vezetése azonban úgy döntött, nem törődve a konkurenciával, az idén nem nyitnak ki boltjaik sehol az országban. Lavinát indítottak. Most ott tartunk, hogy a többi üzletláncnál is fontolgatják, csatlakoznak az általános december 24-ei boltzárhoz.

Én a kereskedelemben dolgozókkal vagyok. Egyrészt megérdemelnének egy nyugodt vasárnapot végre, amikor nem kapkodva, de megfontoltan, meghitten készülhetne otthonaikban az ünnepi menü. Másrészt azért, mert valljuk meg: mi, vásárlók túlságosan kényelmesek vagyunk a hosszú nyitvatartások miatt. Akkor is boltba járunk, ha nincs miért. Az inflációs számokat ismerve, sokszor talán csak azért, mert nincs kéznél jobb időtöltés. De ha már vasárnapi boltzár, mehetnénk tovább is. Talán a többi vasárnap sincs szükség nyitva tartásra. Más országokban sem halnak bele, a Covid alatt kiderült, mi is kibírjuk, hogy nem bolttól boltig rohanunk ilyenkor, hanem nyugalmat keresve önmagunk és a családunk felé fordulunk. Szerintem megérné.

