Szőlősgyörökön a helyi művelődési ház előtt hétfőn délután sok autó parkolt, mert klubfoglalkozást tartottak a helyi német családok. A településen élő külföldiek közül egyre többen télre is maradnak, és igyekeznek részt venni a falu életében.

– Azokon a településeken, ahol eddig is jelen voltak, most érezhetően többen lettek – erősítette meg Klotz Péter, Szőlősgyörök polgármestere. – Most is felvilágosítással kellett szolgálnunk egy ide költöző német családnak. Eladó házak alig vannak nálunk, sőt a telekárak is a négyszeresére emelkedtek az elmúlt öt évben.

Míg 2019-ben 16 537-et regisztráltak, a Magyarországon élő német állampolgárok száma 2023-ra már elérte a 22 310-et. A Dunántúlon, főként a Balaton környékére koncentrálódva igazi német ajkú infrastruktúra alakult ki, vannak már idetelepült német mesterek és szolgáltatók is, akik a honfitársaik rendelkezésére állnak. Az egész magyar ingatlanpiacon hatszázalékos a külföldi vevők részesedése, azaz minden tizenhetedik ingatlant külföldiek vettek meg az elmúlt évben, kutatta ki a Magyar Nemzet.

Fotó: Lang Róbert

Sok a szlovák betelepülő a határnál és a fővárosban

A KSH legfrissebb adatai szerint egyre több hazai családi ház van külföldi kézben. A legtöbb ilyen magyarországi lakóingatlan 2022-ben a németekhez került, ők több mint kétezer lakást vásároltak, főként a Balaton mellett, Zala és Somogy vármegyében. Második helyet a Szlovákiából érkező vevők szerezték meg ezer feletti ingatlannal, ők leginkább a határhoz közeli térségben vettek lakásokat. A harmadik helyen a Budapestre érkező kínaiak állnak, akik 814 lakóházat vettek 2022-ben. Az ingatlan.com idei adatai alapján Németországból érdeklődtek a legtöbben az eladó ingatlanok iránt, az idén a beérkező németországi érdeklődések száma meghaladta a hatvanezret. Ausztriából közel tízezer, az Egyesült Államokból pedig több mint ötezer érdeklődést jegyeztek fel.