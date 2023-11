A labdafogó hálók még a helyükön vannak és a padlón is látszanak a felfestések, testnevelés órát azonban már biztosan nem tartanak a Pécsi utcai intézmény tornacsarnokában. Az iskolát két évvel ezelőtt zárták be véglegesen, azóta üresen állt az épület. Néhány hónapja viszont ismét élettel telt meg. A kaposvári múzeum dolgozói megállás nélkül pakolták oda azokat a leleteket, melyek a nagyobb ásatásokkor kerültek elő. Emberi- és állati csontokat, kerámia tárgyakat, valamint hatalmas köveket is átszállítottak a tornaterembe.