Zöld mellényben az egyik kaposvári multiáruház bejáratánál a kaposvári hajléktalan központ dolgozói és önkéntesek gyűjtenek élelmiszert a hétvégén. Fehér Gabriella nem csak saját kosarába vásárolt. – A bejáratnál kaptam szórólapot, amely az akciót mutatta be és cukrot, olajat és egy kis csokoládét tettem a kosarukba, remélem minél többen ha csak egy kiló liszttel, de gondolnak rájuk – jegyezte meg a kaposvári vásárló. Többen csatlakoztak hozzá.

– Két áruházban három napon át a kaposvári egészségügyi szakiskolás diákokkal vagyunk jelen és egy család most jött ide hozzánk és felajánlotta, hogy száz főre készítenek a hajléktalanszálló lakóinak halászlevet az ünnepekre – mondta el Nagy Bernadett, a Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ vezetője. Hozzátette: kosarukba tartós élelmiszer, mint például olaj, cukor, liszt, konzervek és édesség került az adakozóknak köszönhetően.

– Hetven feletti a létszámunk, hetente két-három új ember kér segítséget, napi élelmiszermentés révén 100-115 ember étkeztetését biztosítjuk és albérletben lévőket is segítjük csomagokkal – jegyezte meg Nagy Bernadett. Elmondta azt is, hogy az adventi időszakban a kaposhomoki színjátszó kör, zenei fellépők is ellátogatnak hozzájuk, december 23-án a lakók a dolgozókkal közös karácsonyi műsort adnak.

Fotók: Muzslay Péter

– Szeretnénk, hogy legyen egy olyan napjuk, mikor elfelejtik nehézségeiket, boldogan ünnepelnek társaikkal – tette hozzá.

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület hétvégén 153 településen 356 áruházban 6500 önkéntes közreműködésével szervezett gyűjtést.

– Idén szokatlanul hamar, már jóval a fűtési szezon előtt meredeken nőni kezdett a segítségkérések száma, ezek között különösen aggasztó a többgyermekes családok, az egyszülős háztartások és az idős emberek magas aránya és szeretnénk, hogy senkinek ne maradjon üresen a tányérja az ünnepek idején – mondta Cseh Balázs, az élelmiszerbank elnöke. Hozzátette: a tavalyi évben az adományokból 48 246 darab, egyenként öt kilogrammos csomagot tudtak összeállítani.

Tavaly összesen 7340 kiló adomány gyűlt össze a vármegyében a karácsonyi gyűjtés hétvégéjén, amiből 1900 élelmiszercsomagot tudtak összeállítani. A napi élelmiszermentésben 19 somogyi szervezet vesz részt, idén eddig 186 ezer kilogrammnyi élelmiszer adományt osztottak ki 4400 nélkülöző között. Somogy megyében tizenkét multiáruházban gyűjtötték a hétvégén az adományokat, amelyek gyermekjóléti szolgálatokhoz, családsegítő központokhoz és hajléktalanokat segítő szervezetekhez kerülnek.