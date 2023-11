Középpontban a szuverenitás védelme

Gelencsér Attila, Kaposvár és térségének országgyűlési képviselője elmondta: lakossági fórumot szerveztek, ahol a nemzeti konzultáció és a szuverenitás törvény, valamint a fél év múlva tartandó választások voltak a központi témák.

Kósa Lajos a fórum előtti doorstep sajtótájékoztatón elmondta: az unió migrációs nyomást gyakorolna a tagállamokra, köteleznék a migránstáborok létrehozását és migránskvótát vezetnének be, ahol kevesebb lenne az illegális bevándorló, oda helyeznék át őket.

– Brüsszel azt is kéri, hogy százmilliárd euróval növeljük meg a költségvetést, amelynek több mint felét Ukrajna kapná, nagyon forró kérdések vannak napirenden – emelte ki Kósa Lajos. Megjegyezte azt is, hogy az előző választáson bebizonyosodott, hogy az ellenzéket külföldről, elsősorban Amerikából finanszírozták, így nem tartották be a magyar törvényeket, nem a hazai lakosokat képviselték.

Az országjáró fórumsorozat december elsején zárul, több, mint száz politikus háromszáz helyre látogat el addig. Kósa Lajos szombaton Csurgón Szászfalvi László képviselővel konzultál a lakosok részvételével.