Szinte nincs is olyan vásár vagy nagyobb piac Somogyban, ahol ne kínálnának eladásra kölyökkutyát vagy macskát. Pedig csak ott lehet jelenleg is árusítani állatot, ahol engedély van rá. Boncz Edit, a kaposvári Kutyatár Egyesület vezetője elmondta: rendszeres látvány, hogy a kaposvári vásár bejáratánál dobozból kínálnak kiskutyát, kismacskát. – Itt sem lehetne állatot árusítani, emiatt a közterületre, a vásár kapujába állnak, hogy megszabaduljanak a nem kívánt szaporulattól – tette hozzá Boncz Edit.

A kaposvári állatvédő megjegyezte: nem egy telefont kapott, hogy vagy vegyék be a kölyköket, vagy kiviszik a vásárba. – A legtöbb kölyök nyolc hetesnél kisebb, de se chipje, se oltása sincs. Szükség lenne folyamatos ellenőrzésekre és szankcionálni az állatokkal való kereskedelmet – emelte ki az állatvédő.

Boncz Edit szerint vissza kellene fogni a nem kívánt szaporulatot, mert a menhelyek tömve vannak állatokkal, nincs pluszkapacitásuk már. Kiemelte: a felelős állattartás érdekében támogatni kellene az ivartalanítást.

A fonyódi piacon évek óta nagy hagyománya van a kutyák árusításának. – Van engedélye a piacnak állatvásárt tartani, rendszeresen ellenőrzik a hatóságok az állatok körülményeit, nagyon sok szempontnak kell megfelelni és sok itt nyaraló külföldi vendég nálunk talál házi kedvencre – mondta Erdei Barnabás, Fonyód alpolgármestere. – Amíg jogszabály nem tiltja, addig szabályozott és ellenőrzött keretek között folytatja ezen tevékenységét a fonyódi piac.



Ütközteti a véleményeket a tárca

Az Agrárminisztérium jogszabály tervezete szerint állatvásárokon és börzéken sem lehetne kutyát, macskát, illetve tenyésztett, befogott madarat adni-venni. Az erről közzétett információk szerint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet módosítását állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetek kezdeményezték, a módosítással kapcsolatos véleményezés határideje november 28-án járt le. A szaktárca jelenleg társadalmi egyeztetést tart az ügyben.





Fotó: Németh András