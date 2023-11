Az elismerés a legújabb fejlemény Tork és a minőségi vendéglátást zászlajára tűző Balatoni Kör immár öt éve zajló együttműködésében, mivel a fenntarthatóság mind a két szervezet céljai között kiemelt helyet foglal el.

Első alkalommal helyezte ki balatoni vendéglátóhelyen a fenntarthatóság iránti elkötelezettséget kifejező díját a Tork, a világ egyik vezető higiéniai vállalata, az Essity professzionális márkája. Az elismerést a Laposa Borterasz kapta meg, amely Badadocsonytomajon, a Laposa Birtok részeként várja a vendégeket a Badacsony déli lejtőin termelt borokkal és helyi alapanyagokból készült bisztrótelekkel. A díj többek között azt ismeri el, hogy a Tork megoldásainak köszönhetően a vendéglátóhely 99%-ban természetes eredetű összetevőkből készült szappant biztosít a kézmosáshoz, a konyhában, vendégtérben, mosdókban használt papírtermékek pedig 100%-ban újrahasznosítottak, felelős és környezetbarát gyártásból származnak, a használt adagolók pedig karbonsemlegesek.

„Nagyon örülünk ennek az elismerésnek, hiszen egy gyönyörű szőlőhegyen élünk és dolgozunk, és a legfontosabb számunkra az, hogy ez a táji környezet meg tudjon maradni – mondta el Laposa Bence, a Laposa Birtok Kft. Ügyvezetője. – Hiszünk abban, hogy maga már a vidéki lét is a fenntarthatóság irányába mutat. Ehhez is hozzájárul, hogy itt, a borteraszon a Torkkal olyan higiéniai rendszert tartunk fenn, ahol minden adagolóból biológiailag lebomló szappan áll a vendégek rendelkezésére. Figyelünk arra is, hogy ne pazaroljunk a kéz- és konyhai törlőkkel, köszönhetően a laponkénti adagolást lehetővé tévő kialakításnak.”

A Laposa Birtok elismerése a legújabb fejlemény a Tork és a Balatoni Kör immár öt éve zajló együttműködésében. Az egész éves balatoni vendéglátást célul kitűző, minőségi vendéglátóhelyeket és borászatokat tömörítő szerveződés számára ugyanis a fenntarthatóság épp olyan fontos, mint a higiéniai vállalatnak.

„A Balatoni Kör magas szintű szakmaiságot képvisel a vendéglátásban, és mi ennek a szakmaiságnak a továbbfejlesztésében szeretnénk segíteni azzal, hogy tanácsadást és teljes higiéniai szolgáltatást biztosítunk, amely a minőségre, a fenntarthatóságra és a hosszú távú üzleti célokra alapul” – mondta el Nagy Géza, a Tork kereskedelmi igazgatója. – Célunk, hogy a jövőben minél több vendéglátóhely kapja meg a Balaton körül ezt az elismerést, ami nemcsak a legmagasabb szintű higiéniát tükrözi és biztosítja minden vendégnek, hanem annak tudatát is, hogy a környezet védelmét komolyan vevő vállalkozásokat támogat.”

A Tork számos területen igyekszik hozzájárulni környezeti lábnyomának mérsékléséhez. A vállalat az idei évtől szén-dioxid-semleges tanúsítvánnyal rendelkező adagolókat is kínál, amit a ClimatePartner tanúsítvány igazol. A 27-féle karbonsemleges adagoló gyártásához a cég igazoltan megújuló villamos energiát használt. A Tork anyacége, az Essity az idén ismét platina minősítést kapott az EcoVadis fenntarthatósági minősítő cégtől, amelynek vizsgálatában a vállalatok felső 1 százalékában szerepel. A környezetvédelem már a tervezés során fontos szempont: az adagolók kialakítása akár a fogyasztás 40%-os csökkenését is lehetővé teszi.

Az Essity úttörő kezdeményezése továbbá a PaperCircleTM nevű kéztörlőpapír-újrahasznosító szolgáltatás, amelynek lényege az irodaházakban, gyárakban elhasznált papír kéztörlők újrabegyűjtése és újrahasznosítása. A higiéniai papírtermékek gyártása során pedig alternatív rostanyagokat is bevet a vállalat. A világban keletkező búzaszalma közel fele ma hulladékként végzi – az Essity mannheimi rostüzemében viszont lakossági és ipari higiéniai papírtermékek készülnek a helyi gazdáktól begyűjtött búzaszalmából.