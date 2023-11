Nincsenek könnyű helyzetben a gazdálkodók az idei évben sem, mondta Madarász Zoltán, a NAK somogyi elnöke köszöntőjében. – Mindenki erejéhez mérten megteszi azt, amit meg kell, hogy tegyen. Dolgozunk, mert el kell lássuk az országot egészséges élelmiszerrel és a gazdákra nehéz idők járnak, ezt mindenki tudja, mondta Madarász Zoltán. Hozzátette: bízni kell abban, hogy jobb lesz majd az agrárium helyzete.

Fotó: K.R.

Ez nem múlhat a Közös Agrárpolitika stratégiai terven, amelyben több olyan módosítás lesz a jövő évtől, amely a gazdák érdekeit szolgálja. – Ez az esztendő egy tanulóév volt számunkra, a jövőben komolyan alkalmazkodni kell a klimatikus és gazdasági viszonyokhoz. Hiszen olyan változások mentek végbe, amelyek miatt nem lehet ugyanúgy gondolkodni a mezőgazdaságról, mint korábban, mondta Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár.

Fotó: K.R.

A somogyi gazdákat tájékoztatta a várható változásokról, így arról is beszélt, hogy energianád, rövid vágási fordulójú energianád és ipari fa is választható lesz ültetvénynek. Valamint bevezetik a részleges teljesítést és sávos szankciórendszert. Az erdészeti beavatkozások esetében a vidékfejlesztési programban meghatározott egységes költségszintet fogják alkalmazni, vagyis emelkedik a kifizethető összeg. Az államtitkár rámutatott, noha az EU-s agárártámogatási rendszer nem túl termelőbarát a magyar gazdák számára kifizetett támogatások összege a kontinens többi országához képest igencsak kedvező. Az a hektáronként 147 euró támogatás, amit átlagosan egy magyar gazda kap hazánkat a képzeletbeli rangsor középmezőnyébe repíti, ugyancsak igaz ez az újraelosztási támogatásokra, amelyekből átlagosan egy gazdálkodó 51 eurót kap hektáronként. A fiatal gazdáknak folyósítható támogatás 157 euró hektáronként az idei évben, ezzel Magyarország a negyedik az EU tagállamok között.

A gazdafórumon szó esett még a gabonapiac aktuális problémáiról, de előadást hallhattak a somogyi gazdálkodók az új támogatási rendszerről és arról, hogyan érdemes benyújtani kérelmeiket, anélkül hogy a hatóság dokumentumpótlást kérne. Emellett a gázolaj és jövedéki adó visszatérítéssel kapcsolatban is hasznos tanácsokat kaphattak.