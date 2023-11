Azt mégsem állíthatjuk, hogy a Kolbász megelőzte a Jánost, de az biztos: a magyarok – és a somogyiak – névadó fantáziája igencsak meglódult az elmúlt években. Hetente közreadjuk a kaposvári kórházban születettek keresztneveit, s ebből is látszik, hogy éppen mi is a divat családi berkekben, amikor arról kell dönteni: csúfolják-e majd szeretett utódunkat a neve miatt az óvodában, iskolában.

A nevet – mint ismert – nem mi választjuk, hanem kapjuk. Aztán ha nem tetszik, akkor kezdeményezhetjük a megváltozását, leginkább felnőtt korunkban. Ma már persze sokkal könnyebb új keresztneveket keresni és találni, erről leginkább a Nyelvtudományi Kutatóközpont munkatársai tudnának mesélni, akikhez folyamatosan érkeznek a – sokszor képtelenebbnél képtelenebb – névkérelmek. Tőlük tudjuk, hogy minden korábbinál gyakoribbak a kettőskeresztnév-kérelmek, s azt is hogy leginkább a felnőttek szeretnének olyan nevet felvenni, ami jelenleg nincs az adható keresztnevek között. A 16. a 18. a 20. század nevei még tartják magukat, hiszen ekkor – némi módosulással – a János, István, Mihály, György, Péter volt a sorrend a fiúknál, az Éva, Anna, Katalin, Zsuzsa és Judit a lányoknál. Napjainkban a László, István, József, Zoltán és János a leggyakoribb férfinév hazánkban, míg a hölgyeknél minden látszat ellenére a Mária, Erzsébet, Katalin, Éva, Ilona a sorrend.

A klasszikus nevek Somogyban is tartják magukat, bár itt is felsejlik a tendencia: a lányok különlegesebb neveket kapnak, mint a fiúk. A múlt héten is született például Zejna, Laurent, Linett, Kevin. Előtte Emír, Brájen, Dorel, Zejnep és Nolen is.

Szóval nehéz elképzelni, milyen indíttatásból is kaphatta a nevét Babér, Fahéj vagy épp Rozmaring. Bár van Sáfrány, Majoranna, Ánizs is, és Gyömbérnek az angol verziója, azaz Dzsindzser. Ezek egy részénél azt sem tudjuk, melyik fűszernév a fiú és melyik a lány. De szerepelnek a gyümölcsök, film- és mesehősök, sorozatok hőseinek nevei is a listán.

Különösen érdekes a kért, de nem engedélyezett keresztnevek listája. Aki erre került, az megmenekülhetett a majdani nevétől, legalábbis egyelőre. Így úszta meg Bogyóca, Bölöjte, Pumukli, és a Szöcske, de szerencsére a Kolbász vagy a Hortobágyi-Csikós Betyár nevet sem engedélyezték.