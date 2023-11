Szorgalmasak, kedvesek és alázatosak, de nehéz velük kommunikálni – a thai ápolóknak nagy a munkafegyelmük, állítólag még ahhoz is engedélyt kérnek, ha ki kell menniük a mosdóba. Ám az sok nehézséget okoz, hogy nem beszélnek magyarul. A vidéki szociális otthonokban egzotikum lehet a megjelenésük, de ma még nem is számítanak rájuk.

A szentbalázsi Rózsakert Idősek Otthonában jelenleg 33 idős embert ápol összesen 12 dolgozó. Arról lettek nevezetesek, hogy a koronavírus-járvány alatt az elsők között döntöttek úgy, hogy önkéntes karanténba vonulva az otthonban maradnak az idősekkel, hogy óvják őket a veszélytől.

– Még nem dolgoztattunk külföldi munkaerővel, és nem tudom, hogy mennyire hatékony az alkalmazásuk – mondta Tóth Fonai Györgyné intézményvezető. – Tartok tőle, hogy nyelvismeret hiányában a rászorulókat a külföldi ápolónő nem képes megvigasztalni, és nem érti, hogy az idős ember mit mond arról, hogy mi a baja. Pelenkázni és fürdetni a thai ápoló is tud, de vajon beszélgetni is tud-e az ápolttal, aki kiszolgáltatott helyzetben van, ezért nem mindegy, hogyan állunk hozzá.

Mint másutt, a szentbalázsi intézményben is probléma olyan ápolót találni, aki úgy állja meg a helyét, hogy hosszabb távra tervez. Sok munkavállalót ugyanis a kevés fizetés tart távol a szociális szférától.

– Amíg egy traktoros, ha kijön az iskolából egy jó munkahelyen simán hazavisz 300-400 ezer forintot – vetette össze az otthon igazgatója a vidéki viszonyokat. – Nálunk nincs ünnep és hétvége, mert az ápolás folyamatos helytállást igényel. Annak ellenére, hogy az alkalmazottaink nagyon sokat dolgoznak, a sok napot beszámítva a 230–250 ezer forintot is megkereshetik egy hónapban. Egy olyan kimerítő munkával, amihez jó idegrendszer, nyugalom, kitartás, és empátia kell.

A kórházi ápolónők keresete megemelkedett az utóbbi hónapokban, most már a szociális ágazatban dolgozókhoz képest jól megfizetik őket, hívta fel a figyelmet a bérfeszültségre. Képzett munkaerő a bérminimumért aligha vállal állást, és ezen az egyszeri pótlék sem segít. Még egy takarítónőnek sem könnyű a dolga a szociális otthonban, mert gyakran reggel 7-től este 7-ig dolgozik, 19 szoba és közösségi helyiség, udvar van az intézményben, valamint mosni, teregetni is kell a lakókra. A nem könnyű munkakörülmények ellenére a szentbalázsi otthonban a hozzátartozók egymásnak adják a kilincset, hogy jó kezekben hagyják idős szeretteiket.

Fotó: Muzslay P.

Két évig nem is utaznak haza a thai vendégmunkások

A Sopronba kiközvetített thai ápolónők két évre kapják meg Magyarországon a munkavállalási engedélyt, ez idő alatt nem is utaznak haza. Rendkívül céltudatosak, dolgozni akarnak, lehetőleg minél többet. Fizetésük nagy részét az otthon maradt család eltartására, az idős szüleik vagy gyerekeik támogatására fordítják. Nagy munkabírásúak, mert jellemzően fiatal koruk óta dolgoznak, rugalmasak, alkalmazhatóak hosszú, illetve esti és éjszakai műszakokban, ünnepnapokon is, állítják a velük foglalkozók. Kérdés, hogy mennyit lehet vagy érdemes bevetni belőlük országos szinten.