Kovács Zsolt és fia, Zsombor közel 3 éve fotózik együtt, főként állatokat és a balatoni tájat örökítik meg. Mint Zsombor mesélte: hobbiként tekintenek a fényképezésre.

– Ilyenkor ki tudunk menni a természetbe, együtt vagyunk és eközben fényképezünk – mondta a Balatonalmádiban élő fiú. Mint édesapja hozzátette: általában az északi partról örökítik meg a délit, a villámcsődület alkalmával azonban új helyszínt ismertek meg, s a Badacsonyt egy másik oldaláról kapták lencsvégre.

– Talán innen, a Szaplonczay sétányról tárul az egyik legszebb balatoni panoráma a kirándulók, fotósok elé. Ezért is választottuk ezt a helyszínt a flasmobra – mondta a programot szervező Bánki Károly.

– A Balatoni Értékmentés csoport elérte a 65 ezres tagságot az egyik közösségi oldalon, ezt szerettük volna megünnepelni a Balaton közös fotózásával – tette hozzá a Balatoni Értékmentés Közösség alapítója, aki szerint fontos üzenete is van a villámcsődületnek. – Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy nemcsak a nyári szezonról szól a Balaton. A fotókkal meg tudjuk mutatni, hogy a tó páratlan szépséget, rengeteg látnivalót és turisztikai attrakciót kínál, és minden évszakban más-más arcát mutatja, amiért érdemes ide ellátogatni.

Ezt a változatosságot bizonyítják azok a képek, amelyek a Balatoni Értékmentés Közössége által meghirdetett Balaton illata elnevezésű pályázatra érkeztek. Összesen 600 fotós 2800 pályaművet küldött be, közülük a legjobbakat díjazták a fonyódi fotós villámcsődületet követően. A tervek szerint a pályázatra érkezett munkákból egy válogatás kiállítást állítanak össze, amelyet több balatoni településen is bemutatnának.