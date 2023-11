Eljött a Kaposvár Kártyák érvényesítésének ideje. November másodikától van lehetőség meghosszabbítani a kártyákat, amelyek idén december 31-éig érvényesek.

Kovács Ernőné hétfőn délelőtt kereste fel ebből a célból a tourinform irodát. – Színházbérlet-vásárlásra használjuk a kártyánkat – mondta lapunknak a kaposvári asszony.

– Nálunk mindenkinek van a családban Kaposvár Kártyája, bérletvásárlásra használjuk, valamint az uszodában vesszük igénybe a 10 százalékos kedvezményt – mondta az utána érkező asszony.

Máyerné Bocska Ágnes, a kaposvári tourinform iroda vezetője elmondta: az érvényesítéshez szükség van a lakcímkártyára, a Kaposvár Kártyára és az iskolalátogatási igazolásra a nem állandó kaposvári lakcímmel rendelkező nappali tagozatos diák esetén. A szombati ingyenes parkolókártya igénylése vagy cseréje esetén a forgalmi engedélyt is el kell hozni. – Jelenleg több mint 19 ezer kártyatulajdonos van, közülük 13 ezer az aktív használó – jegyezte meg Máyerné Bocska Ágnes. Hozzátette: 40–50 szolgáltató kedvezményei közül válogathatnak a kártyatulajdonosok, a legtöbben Virágfürdő-jegyet, színház- vagy buszbérletet vásárolnak, valamit a szombati ingyenes parkolás is népszerű. 2005 szeptember 16-án adták ki az első kártyát, népszerűsége azóta is töretlen és minden korosztály használja. – A kártya érvényesítés díja 635 forint, 14 év alatt és nyugdíjasoknak 320 forintba kerül, az új Kaposvár Kártya kiváltása, pótlása 1270 Forint, 14 év alatt és nyugdíjasok részére 635 forint – mondta el Máyerné Bocska Ágnes.