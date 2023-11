– A Balaton körül több helyen bringás és futófesztiválokat is rendeznek a Mikulás tiszteletére. A sportos eseményekre már csak azért is szükség van, mert a decemberi időszakában sokat hízhatunk, ha nem vigyázunk. A legtöbben „csak” 0,5 kiló szednek fel az ünnepek alatt, de vannak olyanok is, akik 4.5 kilogrammot is hízhatnak decemberben. Legalábbis ezt állítják azok a nemzetközi kutatások, amelyek arra az időszakra vonatkoznak, amikor nehezen lehet ellenállni a sok finomságnak a családi asztal mellett – nyilatkozta Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség munkatársa.