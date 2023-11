Új játszóeszközöket kaptak a szentjakabi gyerekek – számolt be Borhi Zsombor alpolgármester közösségi oldalán. Megemlítette azt is, hogy fogadóóráján a szülők jelezték, hogy szeretnék, ha lennének olyan játékok, amelyeket a gyerekek élvezhetnek. Kérésükre a rugós hintákat már el is helyezték a téren, amelyet hamar birtokba is vettek a szentjakabi gyerekek.