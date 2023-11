– A rokonságomból legalább hárman-négyen dolgoznak takarítóként, betegápolóként külföldön – mondta a babócsai Kalányos István. – Egyre többször panaszkodnak a fizetésre, a munkaadó hozzáállására, de még így is jóval többet visznek haza, mintha itthon segélyből, vagy a minimálbérből próbálnának megélni. Ma már az az általános tapasztalat, hogy sokszor visszatartanak valamennyi pénzt a munkáltatók, hogy az emberek visszatérjenek hozzá és folytassák a munkát. Évek óta jellemző, hogy Dél-Somogyból háztól házig járatok indulnak külföldre. Rengetegen dolgoznak kint, a környékünkről legalább félszázan vasaznak – épületek vasszerkezeteit készítik –, vagy más építőipari munkát végeznek Ausztriában, Németországban. Ők havonta jönnek haza – mondta Kalányos István.

Kozma László, Vízvár polgármestere elmondta: a faluból elég sokan dolgoznak a lakosság számához képest külföldön. – Azt mondják a végzettség nélküliek, hogy a kilátástalanság helyett biztos keresetet kapnak kint az építőiparban, valamint sokan kamionsofőrként dolgoznak – tette hozzá a polgármester. – Egy vízvári pár napja arról beszélt nekem, hogy ketten félmillió forintot tudnak havonta félretenni és amikor a szezon végeztével hazajönnek, akkor még arra is jut pénzük, hogy az otthonukat felújítsák – jegyezte meg Kozma László. Kiemelte, akiknek szállást, ellátást biztosítanak, azok sokat tudnak spórolni. A falubeliek egymást segítik odakint, egymásnak ajánlják a megbízható munkahelyeket. – Fontos elmondani, hogy hazahozzák a keresetüket, itthon kötik el, nem akarnak ott letelepedni. Többekről tudok, akik megvették idehaza a nagyszülői házakat, a régi ingatlanokat felújítják, szinte nincs is most eladó ingatlan Vízváron – mondta el polgármester.



Idősgondozónak, betegápolónak mennek a szomszédba

– Azt látom, hogy mostanában egyre kevesebb embert viszünk Ausztriába és Németországba dolgozni – mondta Schaadt Olivér, aki több mint tíz éve foglalkozik személyszállítással Tolna vármegyében, de vannak kaposvári utasai is. Hozzátette: 2020 óta 30-40 százalékkal csökkent a fuvarszámuk, amelyben természetesen a koronavírus-világjárvány is nagyban közrejátszott.

– Akik mostanában a kisbuszainkat választják, azok leginkább idősgondozók, betegápolók a szomszédos országokban – mondta Schaadt Olivér. – Munka bőségesen lenne kint, osztrák partnereink keresik a magyar munkaerőt, de sokszor nincs nyelvismeret és semmilyen szakma a kezükben – jegyezte meg a személyszállító.