Sokan megmozdultak a pusztaszemesi balesetben meghalt édesapa árván maradt gyermekeiért. Még november elején borult fel az autó, amikor a villanyszerelőként dolgozó édesapa az egyik fiával Veszprémbe indult dolgozni, és siettek, hogy elérjék a szántódi kompot. A 19 éves fiú súlyos gerincsérülést szenvedett. Húgait, a harmadik és nyolcadik osztályos lányokat a baleset után a legidősebb, 23 éves bátyjuk veszi gyámsága alá. Az apa ugyanis egyedül nevelte a négy gyermekét, és most most sokan igyekeznek segíteni rajtuk Törökkoppánytól Zicsig.

A vártnál sokkal jobban sikerült a jótékonysági akció, a hétvégén megtelt a zicsi kultúrház segítőkész emberekkel, mondta Nagy Jenőné, Zics polgármestere, aki érdeklődésünkre megerősítette, hogy az önkormányzat hosszú távon igyekszik majd támogatni a gyerekeket. Előbb egy bált rendeztek, a belépőjegyekből gyűjtöttek a családnak. Ezután egy önkormányzati rendezvényt tartottak, ahol tombolát árusítottak, sok vállalkozás és magánszemély vett részt felajánlásaival a sorsoláson. Ezen kívül sütivásárt hirdettek, erre is sokan beneveztek, hogy a sütik árával támogassák a családot. Egy kihelyezett adománygyűjtő dobozt is nagy sikerrel töltöttek meg az adományozók, mondta a szervezők nevében Hranyicska Lászlóné. Összesen 1 millió 112 ezer forint jött össze, és ezt szép eredménynek tartják egy 300 lelkes kistelepülésen. Az adományt hálásan fogadták a gyerekek, akik nem is számítottak ekkora összegre. Az est sikeréhez a tabi fúvószenekar és Ábrahám Tandari Ágnes énekesnő is hozzájárult.