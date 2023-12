Ahogy posztjában fogalmaz: "A segítségetekre van szükségem!

Kérhetek legalább egy megosztást? Persze tetszikelni és licitálni is tudtok

Támogassuk együtt a Fonyódi Mentősöket!

Korábban volt már hasonló kezdeményezésünk a Rock Balaton Fesztivál szervezőivel közösen, akkor egy polót dedikáltattunk a fellépő zenekarok tagjaival. Most egy szuper Rockbalatonos Zászlót írattunk alá a fellépő zenekarok minél több tagjával és ráadásként még kaptam egy dedikált Hollywood Rose (Guns N' Roses Tribute Band - Hungary) pólót is. Ezeket bocsájtom most licitre külön - külön. A befolyt összegből a Fonyódi Mentősöket fogjuk segíteni!

Köszönöm, ha te is segítesz egy megosztással egy licittel, egy tetszőleges interakcióval...

Licitálni úgy tudsz, hogy ide az EREDETI bejegyzéshez (a képre kattintva) írsz egy hozzászólást amiben megjelölöd a terméket és az összeget amit rászánnál. (pl: zászló 20.000 Ft). A licit 2024 december 23. 20:00 ig tart (nincs ötperces szabály). Aki az oldalon látható közzétételi idő szerint az utolsó érvényes licitet adta, az nyer! Licitlépcső 1000 Ft, a kikiáltási ár: Zászló 15000 Ft, poló 5000 Ft.

Fonyód Mentők ,

Az aláíró zenekarok:

Johnny Be John

Rudán Joe Band vendég: Kalapács József

Nagy Feró és a Beatrice

Hollywood Rose

Don Gatto

ABCD

AWS

ROAD

Terra Nullius

Auróra

Ossian

Depresszió

No Respect

Moby Dick

Kárpátia

Pokolgép