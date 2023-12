A gyerekek közül a kétéves Kamilla eleinte félt a Mikulástól, négyéves nővére, Boglárka viszont már várta a nagy találkozást, mondta a nagymama, Komáromi Veronika. Történelmi pillanatnak nevezte a találkozót Blaske Gergely, a hotel igazgatóhelyettese, aki arról is beszélt, hogy 60 gyermeket és 150 vacsoravendéget vártak az alkalomra. A hotel együttműködik a Siófoki Magyar-Finn Baráti Körrel, ugyanis Siófok testvérvárosa a finnországi Oulu. Az idén negyvenötödik jubileumát töltő szervezet rajzpályázatot hirdetett három korcsoportban. Környékbeli óvodások, általános iskolai alsó- és felső tagozatosok alkotásait várták, „Ahogy én látom a Mikulás hazáját” témában. A zsűri 11 győztest választott, akik részt vehettek a közös ünnepségen, és találkozhattak Joulupukkival. Egyikük Borbély Luca Janka volt, aki a siófoki Vak Bottyán Általános Iskola hetedikes tanulója, ő a barátnőjét is magával hozta.

A siófoki szállóvendégek a programok után vacsorán búcsúzhattak el a Mikulástól, ahol természetesen Willy Fogg is ott volt, hiszen a szálloda közösségi tereinek témáját Jules Verne „Nyolcvan nap alatt a Föld körül” című regénye adta.

A hotelben 109 szoba, családbarát programok széles választéka és a BalaLand Family Park gondoskodik a vendégek kényelméről és szórakozásáról. A szobák és lakosztályok baba- és gyermekbarát berendezéssel és bútorokkal is rendelkeznek, külön figyelve a Montessori nevelést támogató kialakításra.



Fotók: Lang Róbert