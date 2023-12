Munkája a szenvedélye és feltett szándéka, hogy minél több emberrel megismertesse az igazi mézet. Fulmer Ferenc (korábban Takács Ferenc – a szerző.) 1989-ben alapította az Aranynektár Kft.-t, amelynek termékeit ma már Londontól Tokióig szívesen fogyasztják az ínyencek. Saját mézet is termel a Fulmer Méhészet, ugyanakkor felvásárlásból szerzi be a forgalmazott méz egy részét. – A Fulmer méz olyan, mint ami a kaptárban van – mondta lapunknak a kapolyi méhész. – Fanatikus vagyok, aki mindent megtesz a jó mézért. Az igényesség és a csúcsminőség jól jövedelmez, mostanra szerencsére már sikerült megtalálnunk a keresletet is. A bevételt folyamatosan a fejlesztésre fordítottuk, ez a siker titka.

– Én egy boldog ember vagyok, mert azt csinálom, amit szeretek, mondta Fulmer Ferenc, akitől ma már átvették fiai a stafétát, ő pedig bejárja a világot, hogy megtalálja a legjobb termőhelyeket, ahol gyűjtenek méhei. – Egész életemben megvolt bennem a vágy arra, hogy megtaláljam azokat a helyeket, ahol a legjobb mézet lehet előállítani. Ez számomra egy lelki szükséglet, ráadásul ez érdekes az emberek számára és szélesebb körben megismerhetik a Fulmer Méhészet termékeit, mondta kérdésünkre az alapító.

Az Aranynektár legkülönlegesebb terméke az Amirkaal, amelyet a kirgiz hegyekbe telepített családok gyűjtöttek össze. Ennek hatszáz grammja 500 euró, vagyis 240 ezer forint. – Elmentem Kirgizisztánba, ahol lóval vittek fel a hegyre, ahol rönkkaptárakban vannak a méhek. Ez ugyanis a rovarok számára a legkellemesebb: egy rönk belsejét kivájták, és úgy alakították ki, hogy valamennyi mézet elvehessenek tőlük. Ez az Amirkaal, ez a Fulmer méz csúcsterméke, mesélte a prémium minőségű méz készültének kalandos történetét a somogyi származású méhész.

– Ez az egész egy nagy kaland, ami egyben a szenvedélyem is – mondta Fulmer Ferenc. – Igaz, hogy vehetnék sportkocsit is, de engem boldogabbá tesz, hogy ott lehetek, ahol a méheim gyűjtik a nektárt.

A méhész visszajár Kirgizisztánba, s azt is elárulta, hogy a közép-ázsiai régióban van még hasonló hely, amit kinézett. Fulmer Ferenc következő úti célja Afrika, mert mint mondta, lenyűgözik a gyilkos vadméhek, így néhány napos itthonlét után visszatér a kontinensre. – Fürtökben lógnak a fákon, és ha találnak egy odút vagy védett helyet, beköltöznek. Ezért itt a méhészkedés nagyjából abból áll, hogy az ember kitesz egy kaptárt, ahova azonnal beleköltöznek a vadméhek, melyek nagyon veszélyesek, mert könnyen végeznek az emberrel, ha nincs rajta védőfelszerelés. – A telet Afrikában töltöm majd, mondta a világhírű méhész, akit néhány nappal az indulás előtt kérdeztük arról is, hogyan látja a magyar méz pozícióját Európában és a világban. – A bornak nagy kultúrája van, a méznek is lehetne ilyen, ha nem olyan sorsa lenne, hogy az emberek nem is tudják, milyen az igazi méz – tette hozzá. – A közelmúltban a holland televíziónak adtam interjút, s amikor a riporter megkóstolta a Fulmer mézet, megkérdezte: ha ez a méz, akkor lehet, hogy eddig nem is mézet evett. – Valószínűleg így van, és sokan vannak ezzel így – válaszoltam.

Fulmer Ferenc szerint sajnos Európában nincsenek jó helyzetben a méhészek, hiszen a gyártóknak az számít, hogy minél olcsóbb alapanyagból készítsék a terméket, amely egy kínai, méznek nem nevezhető szirup és méz keveréke. Persze Kínában is termelnek csodás mézeket, de Európába ez nem érkezik. Az exportőrök szerint nem erre van igény. – A nagy csomagolóknak az egy eurós „méz” a legjobb alapanyag, mondta Fulmer Ferenc.

Az Aranynektár alapítója azt mondta: a méz egy kulináris csoda, valódi kincs. – A mi általunk tálaltakért elmegyek a világ végére – tette hozzá. – Nekem ez az édesség, sokszor eszem egy kanállal csak kedvtelésből, és ezt tudom ajánlani mindenkinek. Például, ha fáj valakinek a torka, ahelyett, hogy forró teába tenné, inkább egyen egy kanál valódi mézet és aztán igyon rá teát. A bolti feldolgozott élelmiszerben nincsenek benne azok az értékes anyagok, amelyek az igazi mézben megtalálhatóak, mondta a kapolyi származású méhész, aki azt is leszögezte: a vegán méz nem méz, mert nem felel meg a fogalomnak, vagyis nem méhek gyűjtötték.