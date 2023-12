Karácsony közeledtével az Egyszülős Központ 200 vidéki és 200 budapesti egyszülős családot lepett meg egyenként 40 ezer forintos ajándékcsomaggal. Kaposváron nyolc családot támogattak. Ismert sportolókat és sportegyesületeket is bevonták az akcióba, Somogyban a Kaposvári Honvéd Sportegyesületre hárult a szervezés. A családok kedden délután a Kaposvári Helyőrségi Művelődési Klubban vehették át a csomagokat, melyek főként tisztítószereket és háztartási cikkeket tartalmaztak. A kezdeményezéshez a Magyar Honvédség Lahner György 2. Ellátóezred is csatlakozott, a katonák tartós élelmiszereket és édességet csomagoltak a családoknak. Az adományokat Hatvani Szabolcs alezredes, megbízott parancsnok adta át.

– Nagy segítséget jelent a támogatás. A tavaly karácsonyra kapott tisztítószerek fél évig kitartottak – mondta a gödrei Vésziné Hollenbach Ramóna, aki egy kiskorú gyermeket nevel. Borhi Zsombor alpolgármester az átadáson hangsúlyozta, hogy kétszeresen érintett: egyrészt volt sportolóként, másrészt maga is egyszülős családban nőtt fel, és megtapasztalta, hogy édesanyjának mennyire nehéz feladat volt egy fizetésből gyermeket nevelni.