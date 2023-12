– Van még hova fejlődni, jövőre egy új szakággal bővülünk, ugyanis a kajak-kenu egy része, az U13-as korosztályig csatlakozik hozzánk – tudtuk meg Fekete Ádámtól. – A létszámunk jó, de vannak még olyan szakosztályok, ahol szélesítenünk kell a piramis alját. Az fontos, hogy megtartsuk a létszámunkat a következő években is, illetve az is, hogy még nagyobb hangsúlyt fektessünk a minőségi munkára, hiszen ezáltal tudnunk még több élsportolót és sportot szerető gyereket adni a városnak. Ebben az évben bővítettük a rehabilitációs részlegünket, közel húsz négyzetméterrel és több új gépek is beszereztünk. A legújabb rehabilitációs, regenerációs eszközök állnak a rendelkezésünkre, sokat fektettünk ebbe, hiszen ez elengedhetetlen a mai sportban. Ezek viszont nem érnének semmit a személyi háttér nélkül: orvos, gyógytornász, gyúrók és sportterapeuták segítik a sportolóinkat.

A gála keretén belül a szervezők a szórakozásról is gondoskodtak, előbb a Z-Generáció nevű, szennai formáció koncertjével, majd a KASI szakosztályainak felkészüléséről, versenyeztetéséről készült videóval jobban beleláthattak a szülők az egyesületnél folyó munkába. Zárásként pedig Kiss V. Balázs illuzionista varázsolta még csodálatosabbá az estét. A hazánk mellett számos külföldi ország színpadát megjárt művész teljesen lázba hozta a közönséget.

A KASI gála díjazottjai

KASI emlékérem

Kakukk Koppány Zéta (úszó), Radnai Luca és Radnai Lili (röplabda). Koppány az Ifjúsági Úszó Európa-bajnokságon szerepelt Szerbia fővárosában Belgrádban, valamint rajthoz állt XVII. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon a szlovéniai Mariborban is. Radnai Luca és Radnai Lili röplabdázók. Luca és Lili a magyar-horvát közös rendezésű U19-es Női Röplabda Világbajnokságon szerepelt Szegeden.

A KASI-nál óriási fegyverténynek tartják, hogy a hazai sikerek, országos bajnoki címek után, most már a nemzetközi versenyeken való részvétel és eredményesség lehet a szakosztályaik célja. 2022-től a világ és kontinentális sporteseményeken KASI színekben való részvételért emlékérem kitüntetést adományozunk utánpótláskorú sportolóinknak. A KASI emlékérmet csupán egy alkalommal lehet megkapni. Az elmúlt évben a díjazottak, Antalics Dániel és Halmai Dániel kosárlabdázók, Harsányi Mátyás, Király Flóra és Kováts Alex úszók voltak.

Emlékérem díjazás

Stettner János (korábbi igazgató)

Stettner János aktív sportolóként úszott, kézilabdázott, végül kosárlabdázott. Kosárlabda edzőként több felnőtt csapatnál dolgozott, így többek között a SÁÉV SC-nél és a Honvéd Táncsics SE-nél is. Munkájával megalapozta a SÁÉV NB I-be jutását. Ugyanezen klubnál az utánpótlás területén is dolgozott. Ismertebb neveltjei közé tartozott Magyarfi László, Szabó Gábor, Gálosi Ferenc, Tóth Zoltán, Monok Tibor, Gosztonyi Gábor és Stickel Péter is. A Városi Tanács sportosztályán eltöltött évek után, 1990-től a Kaposvári Sportiskola igazgatójaként dolgozott, 2003-as nyugdíjazásáig.

Sziget András (testnevelő, edző)

Sziget András kosárlabda játékosként részese volt a nemzeti bajnokság harmadik vonalában szereplő kaposvári együttes élvonalig tartó menetelésének. A Berzsenyi Általános Iskola testnevelőjeként 1985-től szállította a tehetségeket a Kaposvári Sportiskolába. 2005-től 2020-ig megbízási szerződéssel dolgozott a KASI-ban. Többek között megfordult a keze alatt a sokszoros válogatott Simon Balázs és Filipovity Márkó, a kaposvári színekben magyar bajnoki címet szerző Beck Attila és az NB-I-ig jutó Domonkos András is. Emberségével, pedagógiai érzékével, intelligenciájával széles körben elismerést vívott ki magának.

Pálfi Jánosné (sportszervező)

Posztumusz Emlékérem díjazásban részesült Pálfi Jánosné, szervező, sportszervező. Pálfi Jánosné Fonyódon, majd Kaposváron kosárlabdázott. Folyamatosan képezte magát, a Pécsi Egyetemen diplomázott. A Kaposvári Rákócziban, majd a Kaposvári Dózsában dolgozott. 1983-ban került a Kaposvári Sportiskolába mint sportszervező. Itt kerek negyven évet tevékenykedett, az utolsó 10 évet már nyugdíj mellett. Munkáján keresztül számtalan ismert és elismert sportoló pályafutását egyengette. Több sikeres nemzetközi verseny megszervezésében segédkezett. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a Ritmikus Gimnasztika sportágban és a diáksport területén. Örök szerelme mégis a kosárlabda maradt. A nyugdíj mellett is nagy-nagy szakértelemmel intézte a kosárlabda szakosztály ügyes-bajos dolgait.

A szakosztályok legjobbjai

Atlétika

Az év atlétája: Csontos Ralf, aki az U14-es korosztályban összetett magyar bajnok lett fedettpályán és szabadtéren egyaránt.

Az év edzője: Czipó Gabriella

Birkózás

Az év csapata: az országos negyedik helyezést elérő Diák korosztályú fiúk (Nagy Marcell, Király György, Kercsó Miklós, Karabulut Serdarhan, Volák Gergő, Koleszár Ármin, Stágl Botond, Táncos Lénárd).

Az év edzője: Koleszár Gábor

Jégkorong:

Az év csapata: az U14-es 3x3-as csapat, amely a McDonald's 3x3 utánpótlás bajnokságon első helyezést szerzett, 36 mérkőzésen 36 győzelmet szerezve, veretlenül nyerte el országos bajnoki címet. A csapat tagjai: Csordás Csenge, Vincze Petra, Győrffy Soma, Hirth Csongor, Horváth Thymo, Tál Gellért, Pintér Lázár, Ferenczi Hunor, Rigó Dávid, Major Péter, Polotár Zalán, Kováts Nimród).

Az év edzője: Barna Dénes.

Judo

Az év csapata: a serdülő országos csapatbajnokságon második helyezett fiúk (Borsos Péter, Máté-Márton Mirkó, Szvitán Botond, Máté Márton, Angyal Barnabás, Kardos Domokos, Böröcz Levente, Kreka Gergely, Lakosi Olivér, Tömösváry Simon).

Az év edzője: Kordély Péter.

Kosárlabda

Az év csapata: az U18-as fiú, amely a lebonyolítás miatt mindössze egyetlen – a bajnokcsapattól elszenvedett – vereséggel és két győzelemmel a kiemelt akadémiákat szorosan követve, az előkelő ötödik helyen zárt a Nemzeti Junior Bajnokság „A” döntőjében. A csapat tagjai: Antalics Dániel, Bellai András, Bogárdi Donát, Bogdán Dávid Bence, Czink László Gábor, Fáncsi Dorián, Fehérvári Csegő, Horváth Ákos, Kárpáti Levente, Óliás Gergő, Pucz Zalán, Szőke Bálint, Yake Matthew Daniel.

Az év edzője: Csapó Gábor.

Röplabda

Az év csapata: az U20-as leány, amely a II. osztály Nyugati csoportjának első helyén végzett. Tagjai: Borovszky Dorottya, Budai Viktória, Csizmazia Nóra, Ferencz Emese, Gombos Mirella, Kovács Krisztina Jázmin, Lőrincz Gabriella, Őszi Nóra, Őszi Janka, Radnai Lili, Radnai Luca, Rády Boglárka, Várföldi Dorina, Vida Eszter.

Az év edzője: Szabó Dávid.

Úszás

Az év úszója: Kakuk Koppány Zéta, aki a Serdülő Országos Bajnokságon három egyéni, az Ifjúsági Országos Bajnokságon egy egyéni és egy váltó-, az Utánpótlás Rövidpályás Országos Bajnokságon két egyéni és egy váltó országos bajnoki címet szerzett. Az Ifjúsági Európa Bajnokságon, Belgrádban a 4x100 méteres MIX gyorsváltó tagjaként Európa Bajnok lett. A Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon, Mariborban a 400 méteres férfi gyorsúszásban ezüstérmes lett.

Az év edzője: Meiszterics László.

A szervezők az év sportolói, csapatai, csapattagjai azokat is díjazták, akik magyar bajnoki, diákolimpiai bajnoki címet szereztek.

Atlétika: az U14-es leány 4x600 méteres váltó (Bogenfürst Zsófia, Csendes Regina, Hüber Emma, Pénzes Dóra Alíz).

Judo: Kovács Dominik 35 kilogrammban a diák B Országos Diákolimpián és a diák B országos bajnokságon is győzött. Horváth Levente a diák B Országos Diákolimpián 55 kilogrammban győzött.

Úszás: többen egyéni és váltó magyar bajnokok, illetve egyéni és váltó diákolimpiai bajnokok lettek, akár több korosztályban és több számban is, ők: Kováts Alex, Harsányi Mátyás, Sárközi Szabolcs, Bögözi Hunor, Kardos Eszter, Király Zsófi, Bakó Luca, Boruzs Bianka, Marton Kitti, Szántó Réka.