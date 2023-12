Könnyen raktározható és szállítható tartós élelmiszert gyűjtöttek heteken át az iskolában, a dobozokban sorakozik a sok cukor, liszt, étolaj, tészta, konzerv, tea, kávé, édesség. Bébiételeket, tisztítószereket és fogkrémeket is csomagoltak. Összesen 500 diák vett részt az akcióban, bevonva a családjaikat, de a kaposvári református gyülekezet is gyűjtött, sőt az iskola intézményként is fogadott adományokat.

Az ukrajnai háború előtt a kaposvári reformátusok személyesen vitték el a segítségüket a határon túli iskolákba, családokhoz, ilyenkor általában Kárpátaljára utaztak 3-4 napra. A háború miatt azonban már nem tudnak átmenni a határon, ezért Beregdarócon átadják a beregszászi diakóniai központ képviselőjének a csomagokat. Az idén a Rotary Club jóvoltából gyerekcipőket, csizmákat és játékokat is visznek, valamint a kaposvári református gyülekezet gyűjtése nyomán csaknem egymillió forint pénzadományt juttatnak el Kárpátaljára.

– A gyerekek nevelésének fontos része, hogy adakozásra buzdítjuk őket – mondta Farkasné Papp Ágnes, a Lorántffy-iskola igazgatója. Minden osztálynak két-két dobozt adtak, amit színültig megtöltöttek, illetve minden csoport egy-egy olyan dobozt is összeállított, amit a református szeretetszolgálatnak juttatnak el.

Ma már kevesebb csomag érkezik

– Évtizedes hagyomány a kárpátaljai testvéreink segítése – mondta Petró László kaposvári református lelkész, aki maga is útra kel az adományt kísérve. – Most sok tartós élelmiszert, édességet neveztek meg, aminek örülnének. Nem feledhetjük, hogy elhúzódó háború van, és a külföldi, a magyar élelmiszer-adományok már nem olyan intenzitással érkeznek, mint tavaly. A gyülekezetben is gyűjtöttünk, és nagy élmény volt, hogy a gyerekeknél ez összekapcsolódott a Mikulás várásával, vagyis a gyerekek azt értették meg belőle, hogy ahogyan ők ajándékot kaphatnak, ugyanúgy ajándékot adhatnak azoknak a társaiknak, akiknek máshonnan nem jut.