Nem fogy úgy a szaloncukor, mint korábban - állítják az árusok. A zselést még mindig szeretik, de a trüffel krémes is divatba jött.

- Negyvenöt féle ízzel kezdtünk, az ár kilónként háromezer forinttól indul, a legdrágább, vadász ízű nyolcezer forint – mondta Pelcz Zoltán, kaposvári kiskereskedő. – A vadász mellett a robbanócukros a legkedveltebb, de a zselés se megy ki sose a divatból, és egyre keresik a békebeli, konzum szaloncukrot is. A nagykerár ugyan nőtt, de mi nem emeltünk az áron, így kisebb a hasznunk, de úgy gondolom, ha drágább lenne, akkor kevesebb fogyna.

– Keresik a minőségi szaloncukrot, de az ára miatt csak pár szemet visznek belőle – mondta Tolnainé Varga Tünde, az egyik édességüzlet tulajdonosa. – Régen cégek is vásároltak ajándékba egy-egy dobozzal, de ez már nem jellemző.

Így tett ottjártunkkor Bóna Sándorné, mosdósi nyugdíjas is, aki konyakmeggyesből és mandulásból vásárolt. – Egyedül élek, csak pár szemet viszek az ünnep kedvéért – mondta.

A Magyar Édességgyártók Szövetségének tájékoztatása szerint Magyarországon évente közel 3500 tonna szaloncukrot vásárolunk. A prémium édességek az elmúlt tíz évben különösen kedveltekké váltak, ugyanakkor a drágább termékek iránt az infláció miatt most csökkent a kereslet. Komoly kihívás a jelenlegi időszak az édességkészítők- és gyártók számára, ugyanis egyetlen év alatt két nagyon fontos alapanyag, a cukor és a kakaó ára is több mint másfélszeresére emelkedett, állítják.