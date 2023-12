Ha az okleveles erdésztechnikus hallgatók tovább akarnak tanulni, számukra akár 25 kreditpontot is elismerhet a felsőoktatási intézmény. – A következő tanévben induló képzési forma lényege, hogy a diákok olyan magasabb szintű ismereteket is elsajátítanak a középiskolai évek alatt, amelyeket az egyetemi tanulmányaikba is beszámítanak majd – derült ki a KSZC tájékoztatójából.

Horváthné Madarász Zsuzsanna, a Dráva Völgy igazgatója hangsúlyozta: tevékenységük most újabb szintre lép, az okleveles erdésztechnikus képzéssel még több lehetőséget tudnak nyújtani a náluk tanuló diákoknak. Koós Csaba barcsi polgármester kiemelte: a Dráva Völgye technikum és az ott zajló szakmai munka rendkívül fontos a városnak.

Kemenszky Péter, az Országos Vadászkamara Somogy Vármegyei Területi Szervezetének titkára több mint tíz éve dolgozik együtt az intézménnyel és néhány hónapja oktató is. Azt mondta: az erdésztechnikus osztályokban meglepően magas azoknak az aránya, akik már most tudják, hogy a Soproni Egyetemen tanulnak tovább. – Karrier, szakmaiság, céltudatosság: ezt a három szót választottuk szlogenünknek, amit nagyon komolyan is gondolunk – mondta Weimann Gáborné, a KSZC főigazgatója.

Kovács Gábor, a Soproni Egyetem erdőmérnöki karának dékánhelyettese közölte: az okleveles technikus képzés közelebb hozza egymáshoz a középiskolai és az egyetemi képzést. Ez azokat a tanulókat érinti, akik motiváltak abban, hogy az alaptárgyak mellett olyan többlettanulási lehetőséget kapjanak, amelyet a későbbiekben kamatoztathatnak.