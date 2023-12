Többe kerül az ebéd januártól a somogyi diákoknak. A vármegye több konyháján átlagosan 10 százalékkal emelnek a térítési díjakon. Kaposváron januárban még biztosan nem lesz emelés.

Naponta 500 főre főznek a somogyjádi konyhán helyi és környékbeli gyerekeknek és felnőtteknek. A megnövekedett költségeik miatt január elsejétől 10 százalékkal drágább lesz náluk az étkeztetés. – A magas alapanyag- és energiaárak, valamint a bérköltségek miatt kénytelenek vagyunk emelni – mondta el Pánger Tímea, a Somogyjádi Sportcsarnok Nonprofit Kft. ügyvezetője. Hozzátette: több környékbeli konyha vezetőjével is beszélt, akik szintén a hasonló mértékű, 10 százalékos emelés mellett döntöttek. Nagyatádon a legutóbbi tanácskozásukon szavazta meg a képviselő-testület, hogy a helyi óvodákban a napi háromszori étkezés 740 forint lesz, az általános iskolákban 990 forint. Így átlagosan a rinyamenti városban is 10 százalékkal emelkednek a díjak. – Az éves infláció mértéke a statisztikai hivatal számításai szerint október 31-ig 17,28 százalékos volt, emiatt a gyermekétkeztetésben felhasznált alapanyagok beszerzési ára is növekszik – mondta el kérdésünkre Ormai István polgármester. – Most egyelőre nem tervezünk emelni az árainkon – mondta el Takács Itala, a Buzsák Térségi Konyha intézményvezetője. Konyhájukon naponta 430 emberre főznek. – Az idén januárban emeltünk egyszer a magas költségek miatt, s törekszünk arra, hogy minden szülő ki tudja fizetni a menzát – hangsúlyozta Takács Itala. Hozzátette: jelenleg egy iskolás háromszori étkezése 860 forintba kerül náluk, míg egy felnőtt vendégebéd 1200 forint. Mezőcsokonyán naponta átlagosan 220 adag melegétel készül. – Főzünk az óvodásoknak, iskolásoknak, időseknek és felnőtt dolgozóknak – mondta el Biró Mónika, a helyi konyha élelmezésvezetője. A megnövekedett költségek miatt januártól ugyancsak 10 százalékkal emelnek áraikon. – A zöldségek esetében heti katalógust kaptunk, és az árak folyamatosan emelkednek, de nem csak a paprika vagy a paradicsomé, hanem a hagyma, burgonya is többe kerül .

Ha kérik, szünetben is kapják az ebédet

Szabóné Kudomrák Zsuzsanna, a kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola igazgatója elmondta: az iskolások több mint fele a menzán étkezik. Hozzátette: januárban még nem kell számítani árváltozásra, továbbra is a 2023-as térítési díjak lesznek érvényben. A kaposvári önkormányzat ingyenesen biztosítja a déli, meleg főétkezést a hátrányos helyzetű, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a téli szünetben is. Az önkormányzat tájékoztatása szerint eddig 16 család 30 gyermekre adott be igénylést.



Fotó: Muzslay P.