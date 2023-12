Mikulás uram nem tétlenkedett az idén sem, ismét december hatodikán érkezett látogatóba, ám ezúttal fittyet hányva a klímaátalakulási folyamatokra, globális felmelegedésre, az évszázados hagyományokhoz híven némi havat is hozott magával. Nincs is ebben semmi meglepő talán, annál sokkal inkább, hogy függetlenül attól, az Országos Meteorológiai Szolgálatunk túléli-e a telet (egy kormányzati terv szerint december 31-től megszűntetnék, feladatait a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. venné át), ott tartunk, hír lesz decemberben abból, ha esik a hó.

A havazások első napjaiban ugyanis megszokott jelenség Somogy útjain is, hogy egymást érik a balesetek. Hiába tudja mindenki, hogy a nyári gumi legnagyobb ellensége mégiscsak a hó, úgy csúszkálják végig egyesek autóikkal tükörradiálra koptatott abroncsaikon az utakat, mintha nem ismernék a mutatványban rejlő veszélyeket. Ugyancsak megszokott, hogy széles mosoly kíséretében dereng fel előttünk egy-egy takarítatlan belvárosi útszakasz láttán emlékeinkből a határozott őszi, közutas kiállás: most aztán jöhet akármi, felkészültek a tél viszontagságaira. Ilyenkor nincs más tennivalónk, csak boldogan integetünk a délibábként fel-feltűnő hókotróknak abban reménykedve, hogy visszafelé előttünk jár majd valamelyik.

Bármennyire felkészültünk a nappali havazásra és az éjszakai jegesedésre, pont annyira ért – ahogy koccanásokat, karambolokat összesítjük – elég sok embert váratlanul a tél.

Sebaj, most, hogy nagy nehezen túlestünk az első sokkon (értsd: „esik a hó”), jöhet a következő próbatétel, igyekezzünk felkészülni egy olyan karácsonyra, amikor nem rövidnadrágban indulunk el beszerezni a bejglibe valót. A bátrabbak megpróbálkozhatnak azzal is, hogy nyáron sütni fog a nap, de nagyon...