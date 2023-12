– A diós-mákos pozsonyi kifli kötelező feladat volt és a töltelék mellett azt is pontozták, hogy milyen a tészta állaga, külleme – mondta Boszkovics Bíborka. – Tonkababos tejcsokoládés habot valamint málna zselés, piskóta betéttel kiegészített sajttortácskát és egy csokoládé dísztortát is kiállítottam a versenyen. Utóbbinál belga csokit használtam és virágot, gömböt, illetve íveket formáztam meg. Igyekeztem minél szebben dolgozni, nagyon ügyelni kellett az alapanyagok minőségére, mennyiségére és arra, hogy minél szebb legyen az összkép. A versenyen gyönyörű cukrászmunkákat lehetett látni, egymástól is sokat tanulhattak a résztvevők.

A diáklány izgalmasnak és tanulságosnak tartotta a kisújszállási találkozót, ahol az egyediséget, újdonságot egyaránt díjazták, akárcsak a pontos munkát. Második alkalommal indult szakmai erőpróbán és szerinte a most elnyert aranyérem és kupa kellő energiát, motivációt ad az előrelépéshez. Arra a felvetésre, hogy miként képzeli el a folytatást, a fiatal versenyző elmondta: feltétlenül tovább kívánja mélyíteni a tudását, tervei között újabb verseny, érettségi és továbbtanulás szerepel.

Fotó: Lang Róbert

Boszkovics Bíborka hangsúlyozta: nem csak az eredmény, hanem a kisújszállási rendezvény légköre, hangulata is emlékezetes marad számára és a friss élmények, visszajelzések megerősítették abban, hogy jó pályát választott. Horváth Regina, a Széchenyi István Technikum és Szakképzőiskola cukrász tanulója is kimagasló eredménnyel zárta a hétvégi versenyt, a diákok felkészítő tanára, Mihajlovics Róbert hangsúlyozta: a két kaposvári tanuló magabiztos tudása, szorgalma révén kiemelkedett a népes mezőnyből.

Döntő az első benyomás

– A kisújszállási versenyre 42 iskolából érkeztek az indulók, ahol 42 pincér, 44 cukrász és 65 szakács tanuló is bizonyította tudását – mondta Mihajlovics Róbert. – A zsűri első benyomása meghatározó legyen: szerintem ez akár döntő lehet egy szakmai erőpróbán, ahol az ítészek több kategóriában sok alkotást értékelnek. Ezután jön az ízélmény, a dekoráció, a küllem pontozása. Bár nem könnyű, de szükség van a különleges, új gondolatokra és amit soha nem szabad figyelmen kívül hagyni, a siker alapja a jó műhelymunka.

A Széchenyi István Technikum és Szakképzőiskola két szakács tanulója, Dombai Ferenc és Orsós László csapatban bronzérmet nyert. Felkészítőjük:

Fotó: Lang Róbert

Habermayer László.