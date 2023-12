A Mikulás összességében ezer csomaggal segítette a gyermekeket. A kicsik a nagyszakállút nagyon várták. A Bohócdoktorok célja a jókedvre derítés, hiszen a pozitív gondolatok olykor segítik a gyógyulást is.



Együtt csodákra vagyunk képesek!



Az ünnepi jótékonysági forgatagnak nincs vége, Rácz Anett alapítványi vezető elmondta, hogy idén a lakossággal együttműködve ötezer ingyenes karácsonyi játék - ajándék válogató várja decemberben mindazokat, akinek anyagi gondjaik végett vásárolni nincs lehetőségük ajándékokat. Játékosztások az egész országra kiterjednek, köszönhetően az alapítványi és intézményi együttműködéseknek. A program részleteiről bővebben a www.bohocdoktor.com oldalon szerezhetnek információt a segíteni szándékozók és a támogatásra szoruló emberek is.



Mindenki tud segíteni, ha mindenkinek nem is, de a legközelebbi bajban lévőknek biztosan. Sok esetben egy pár zokni, egy takaró, jó szó vagy egy tányér meleg leves életmentő is lehet - mondta el Rácz Anett, a Mátrix Közhasznú Alapítvány vezetője.