A válaszadó gyerekek átlagosan 5 ajándékot kapnak karácsonykor, de harmadukat (36%) még ennél is több meglepetés várja. A kívánságlistájuk élén az elektronikai eszközök (20%) szerepelnek, ezek közül is mobiltelefon, a videójáték és a fülhallgató a legnépszerűbb. Minden tizedik fiatal valamilyen állatra, elsősorban kutyára és cicára vágyik, de jó páran lovat, sünit és csincsillát szeretnének látni a karácsonyfa alatt. Hasonlóan közkedvelt az Lego építőjáték (8%), de ugyanilyen arányban (8%) vannak azok a gyerkőcök, akik csak annyit kívánnak, hogy idén együtt ünnepeljen a család.

„Az idei pályázattal is az volt a célunk, hogy előhozzuk a gyerekek művészi vénáját és kreativitását azzal, hogy rajzolják le, számukra mitől lesz varázslatos a karácsony. Emellett 100 ezer forintot is felajánlottunk annak az oktatási intézménynek, ahonnan a legtöbb alkotás érkezik. Ezúttal a Cserepka János Baptista Általános Iskola, Középiskola és Sportiskola volt a legszorgalmasabb mind közül. A zsűri ugyancsak kiválasztott 10 nyertes képet, valamint egy különdíjast is, amiért a győztes gyerekek ajándékcsomagot kaptak” – hangsúlyozta Deutsch Krisztina, az Etele Plaza igazgatósági tagja, bérbeadási és marketing Igazgatója. „Az idén kétéves Etele Plaza a rajzpályázat mellett lehetőséget adott helyi iskoláknak arra, hogy karácsonyi előadásukat a bevásárlóközpontban tartsák meg, így minél szélesebb körben mutathatták meg tehetségüket diákjaik” – tette hozzá.

A pályázatokra felírt válaszokból az is kiderült, hogy az ünnepi ételek koronázatlan királya a mézeskalács (27%), a halászlé (9%) és a bejgli (8%), de befért még a töltött káposzta és a rántott hús is az első ötbe.