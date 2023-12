Nincs abban semmi rendkívüli, ha vágyakozással tekintünk a következő évre! Ki ne szeretné a többet, a jobbat, akkor is, ha a nehézségekkel vívott harcban bizony elfáradt a teste, megrendült a lelke. Írók, költők biztatnak bennünket, hétköznapi embereket, hogy megküzdött már e nép egyet, s mást, kultúrák figyelmeztetnek arra, hogy a régi dolgokat nem szabad átvinni az új évre, mindent még az óévben le kell zárni. És persze sorolhatnánk az ajánlásokat királyi, államfői és más beszédeket idézve.

Tény: a visszatekintés a jövő része! Tehát nem véletlen, hogy a napokban ezeken az oldalakon összefoglaló cikkekben is emlékeztünk arra, mennyi minden történt velünk, itt, a csodás Somogyországban. Írtunk sok mindenről és sok mindenkiről példát, jó gyakorlatot, s néha bizony szomorú történést is bemutatva, tudva, hogy minden pillanat csak egyszer történik meg, s a külső és belső körülmények szorításában ma már mégis inkább a jövőt kémleljük. Mit hoz nekünk 2024!

Minden új év új remény, új felelősség és új kezdet. Fogadkozások, ígérgetések, sejtetések és fenyegetések helyett legyen béke és békesség! Ne áltassuk magunkat: a megélhetésért az új évben is küzdeni kell, váratlan helyzetek és események kérdőjelezik meg a választott utat, s édes hazánk, Somogyország gyönyörűsége sem vonhatja el a figyelmet a legfontosabbról: csak közös cselekvés által haladhatunk előre. Azt is tudomásul kell vennünk, hogy nemcsak segítő, hanem akadályozó tényezők is előtérbe kerülhetnek, hogy az érdek időnként önálló erővé válik, s képes kikezdeni a legjobb szándékot is. Világunk haladása nemcsak rajtunk múlik, de ha lesz egészségünk, s erőnk a jóra, ha nem a természettel, hanem a természetünkkel küzdünk meg, akkor minden korábbinál jobb az esély. Arról se feledkezzünk meg, hogy mindazt, ami körülvesz bennünket, ami létünket meghatározza, a Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön egy időre, illik vele úgy is bánni.

Aktuális nehézségeink nem szűnnek meg egy csapásra! Volt időnk megtanulni: hiába menekülünk, a gondok utolérnek. A széthúzás helyett is csak az összefogásra számíthatunk, hiába ígérnek ehelyett bármit is. A generációk együtthaladása, a lemaradók segítése pedig a közös út része. Legyen úgy, ahogy csak ritkán volt! Legyen béke és békesség! S legyen boldog az új év!