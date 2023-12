Egy új felmérés alapján a cégek elvárásai alaposan megváltoztak néhány év alatt, ismertette Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke a kaposvári konferencián. Az érzelmi intelligencia és a szellemi rugalmasság bekerült a munkavállalók legfontosabb követelményei közé, míg a minőségellenőrzés, és az aktív hallgatás kikerült az elvárt tulajdonságok közül. A kritikus gondolkodás és a kreativitás felértékelődött, míg a csapatmunka kevésbé lett fontos.

Ezzel együtt a diákok elvárásai is változtak, mutatta meg a kutatás. A magyar fiatalok egyre inkább azt a szakmát választják, ami érdekli őket, még a kereset, sőt a szülők és a tanárok javaslata is hátrébb szorult a szempontok sorában. Az vált a legfontosabbá a legtöbbjük számára, hogy modern eszközökkel dolgozzanak. A jó iskola nemcsak vonzó környezetet és digitális oktatási tartalmakat jelent, de karrierlehetőséget is. A technikumokból egyszerűbbé vált az út a felsőoktatásba – hangsúlyozta Magyar Zita, aki szerint rengeteg energiát ölnek abba, hogy eljussanak a szülőkhöz és a gyerekekhez.

Somogyban mérhetően nőttek a szakképzésbe jelentkezők tanulási képességei, derült ki az előadásából. Végül az ösztöndíjrendszerre hívta fel a figyelmet: aki bekerül a szakképzésbe, rögtön ösztöndíjban részesül, majd a duális képzésben akár havi 160 ezer forint is elérhető a tanulóknak, és az idén az egyszeri pályakezdési támogatás is átlagban 250 ezer forint volt fejenként.