Szeptemberben indult pályázatukban arra kérték a 10 és 23 életév közötti diákokat, mutassák meg mindenkinek, szerintük mi a haszna, értelme, lényege az adófizetésnek. November 30-ig csaknem 900 művet küldtek a fiatalok a három kategóriához. A kiírásban az iskolákat is megszólították, különdíjjal buzdítva őket, hogy diákjaikat mozgósítsák ebben a társadalmilag is fontos témában. Több iskola is nagy erőbedobással versengett az 500 000 forintos nyereményért. Érkeztek szép számmal, kidolgozott, minőségi rajzok, festmények, képregények, a nagyobbaktól pedig kaptunk lexikai tudásról tanúbizonyságot tévő bemutatókat is. Jöttek változatos stílusú rajzfilmek, videók, olykor szívderítő, másszor mélyebb, sok tudásanyagot tükröző tartalommal. Zsűrink korosztálya és háttere is széles skálán mozgott: ugyanolyan súllyal szavazott a közkedvelt youtuber, Szecsó is, mint a NAV szakmai vezetői és kommunikációs csapata. Az egyes műveket több szempontból értékeltük, figyelembe vettük esztétikai megjelenésüket, a ráfordított munkát, a készítő életkorát, s azt, hogy mondanivalója mennyire szolgálja pályázatunk célját. Az online játék, applikáció kategóriájában azonban csak nyertest hirdetünk, mert nem találtunk több olyan produkciót, amely elérte volna a remélt színvonalat. Mivel nem osztottuk ki a 2. és 3. helyezést, úgy döntöttünk, helyettük különdíjjal jutalmazunk két rajzkészítőt, valamint azt az iskolát, ahonnan a második legtöbb értékelhető alkotást kaptuk.

De jöjjön a lényeg, íme, nyerteseik!

1. 1. kategória (rajz, rajz, fotó, festmény, képregény, kollázs) 2.

1. díj Borbély Boglárka Pannon Egyetem, Veszprém 150 000 forint

2. díj Mógor Dalma Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola, Mohács 100 000 forint

3. díj Zimányi Vanessza Melitta Miskolci SZC Baross Gábor Üzleti és Közlekedési Technikum 50 000 forint

3. 2. kategória (videó, rajzfilm) 4.

1. díj Peresztegi Mirkó Marcell Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola, Budapest 250 000 forint

2. díj Tóth Patrik Kálmán Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Debrecen 180 000 forint

3. díj Galambosi Szabolcs Leövey Klára Gimnázium, Budapest 100 000 forint

5. 3. kategória (online játék, applikáció) 6.

1. díj Huszár Hunor Zoltán Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum, Cegléd 400 000 forint

Különdíjak – Rajzok, és a legtöbb pályázatot küldő iskolák

rajz Köd Mirabella, Szent Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Szany 50 000 forint

rajz Frank Boglárka, Vörösmarty Mihály Gimnázium, Budapest 50 000 forint

Iskolák 1. díj Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum 500 000 forint

Iskolák 2. díj Tabán Általános Iskola és AMI, Szeged 300 000 forint

Nyereményeiket – a műszaki és médiaeszközökre váltható vásárlási utalványokat – a NAV kollégái, karácsonyig eljuttatják hozzájuk.

A díjazott pályaműveket a NAV januárban teszi közzé, ott megismerhetők a legjobb alkotások.