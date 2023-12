Új technológia 1 órája

Társasházak: füstbe ment a kazáncsere a régi kémények miatt

Ahogy megkezdődött a fűtési szezon, azzal párhuzamosan a problémák is megjelentek a kaposvári társasházakban. Több lakásban is elromlottak a régi gázkészülékek, s ezeket a tulajdonosok szerették volna újra cserélni. Ahhoz azonban, hogy azt be lehessen szerelni, az épület gyűjtőkéményét az előírásoknak megfelelően ki kellene bélelni. A többmilliós költséget viszont nem tudják vállalni a közösségek.

A meghibásodott gázkészülékek javíttatási költségei – súlyos tízezrek, olykor százezrek – hallatán sok somogyi lakástulajdonos jutott arra a következtetésre, hogy a bizonytalan kimenetelű javítás helyett inkább érdemesebb újat vásárolni. A döntést sokuknál tett követte, új típusú kondenzációs gázkészüléket vásároltak, hogy az csináljon meleget a lakásban. Csakhogy a beszerelésnél nem várt problémával szembesültek. – A gyűjtőkéményes társasházakban a jelenlegi kéménytestek nem alkalmasak arra, hogy a lakásokban új típusú kazánok üzemeljenek – mondta Javós Csilla, kaposvári közös képviselő. – Nemcsak a kéménybéléssel van probléma, hanem azzal is, hogy az új készülékek égéstermékében nagyon sok a vízgőz. Ha az lecsapódik és más anyagokkal vegyül, akkor maró hatású lesz és a kéménybe bekötött többi kazánt tönkreteszi. Ezért is kell mindenhol megoldani a kondenzvíz-elvezetést, és bekötni a szennyvízrendszerbe. Ez kisebb átalakítással jár a lakásokban, a költsége azonban tetemes. Társasházanként nagyjából 6-7 millió forintba kerül, ami azt jelenti, hogy egy tízlakásos épületben családonként 600–700 ezer forintot kellene fizetni. Ezt azonban a legtöbb helyen nem tudják bevállalni – mondta a közös képviselő. A korszerűsítést a közös költségből lehetne finanszírozni, de Javós Csilla szerint a társasházak folyamatosan szegényednek el, mert szinte mindennek megemelkedett a díja. A közös képviselő hozzátette, egy pályázat miatt két éve az önkormányzat elkezdte összegyűjteni, hogy a városban hol van gyűjtőkéményes épület, de azóta nem történt semmi. Javós Csilla arról is beszélt lapunknak, elképzelhető, hogy vannak olyan társasházak az ő képviseletében is, melyeknek a kéménye alkalmas az új kazánokhoz is. Ilyen a korróziógátló acélbélésű, vagy a kerámia­bélésű, de ezekről a társasházaknak nincsen információja. – Az alaprajzok nem tartalmaznak erre vonatkozó adatot, csak azok tudják, akik építették a házat, de a legtöbbjüket már nem lehet elérni – hangsúlyozta a közös képviselő. Át kell alakítani a gyűjtőkéményt Mihályka Szabina, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, Kaposváron száznyolcvan társasház gyűjtőkéményét ellenőrzik a kéményseprők kétévente. A füstelvezetők műszaki felülvizsgálata pedig négyévente kötelező. Hangsúlyozta, ha egy régi társasház egyik lakásának egyedi fűtőberendezése tönkremegy és korszerű kondenzációs kazánra szeretné cserélni a tulajdonosa, akkor ahhoz át kell alakítani a gyűjtőkéményt. Ilyen kivitelezés idén már több esetben történt Kaposváron. Ezeket megelőzően azonban minden esetben szükséges kéményseprő szakemberrel egyeztetni. – tette hozzá Mihályka Szabina.

