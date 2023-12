Betty kedvenc témája a Balaton.

– Rengeteget járunk a családommal kirándulni. Tihany és a Badacsony látványa az, ami igazán lenyűgöz – emellett csendéleteket, városképeket készítek. A saját ötleteimen túl megrendelésekre is dolgozom, felkéréseket, kívánságokat teljesítek, viszek vászonra. Gyakran fotó alapján készítek egy képet, ami a megrendelő számára kedves emlék, ezt újragondolva álmodom vászonra. Éppen most fejeztem be egy kisebb balatoni tájképet, múlt héten pedig egy nagyobbat. Az az érdekes a mostani időszakban, hogy karácsony előtt megritkulnak a posztjaim, nem nagyon mutatok munkákat, mert sokan karácsonyi ajándékba kérnek festményt, fotó után. Ilyen esetekben óvatosnak kell lenni, nehogy lebukjunk a megrendelővel – meséli nevetve Betty.

Fotó: Cserfő Betty Galéria

1998-ban megnyerte a Zala Szépe versenyt.

– Huszonöt évvel ezelőtt volt ez a verseny, a férjem nevezett be, én nem mertem jelentkezni, nagyon visszahúzódó, bátortalan lány voltam. Így az utolsó nap utolsó órájában futott be a papírommal a nevezésre Arnold. Az elődöntő Zalakaroson zajlott, 66 lány jelentkezett, ebből 16-an jutottunk tovább a döntőbe. A Hevesi Sándor Színházban következett a nagy megmérettetés, nagyon nagy élmény volt számomra. Lehetett volna folytatni, országos versenyen indulni, de ez az egész nem érdekelt már, hogy tovább menjek ezen a vonalon. Kaptam érte hideget-meleget és tudtam, hogy mivel járna, ha ezt az utat választanám. Így megmaradt egy nagyon szép emléknek.

Fotó: Cserfő Betty/privát

– A szépséget én nem a külsőben szeretem megmutatni, hanem a festményeimen keresztül. Rengeteg visszajelzést kapok azoktól, akik követik a munkásságomat. Örülök, hogy tetszik az embereknek az, amit csinálok. Boldogság számomra, hogy folyamatosan viszik, vásárolják az emberek a képeimet. Én csinálom a dolgomat és hálás vagyok, ha más is örömét leli benne.

Fotó: Cserfő Betty Galéria

– Egy kiállításnak nagyon örülnék, de ezt nehéz lenne összehozni, hiszen csupán három képem van itthon, mind gyorsan gazdára talál. Minél több helyre, minél több országba, minél több lakásba szeretnék eljutni. Az egyik tihanyi festményem például Amerikában lakik, Tennessee-ben. Legnagyobb öröm számomra az alkotás és az, hogy ez mások számára is boldogságot okoz.

Fotó: Cserfő Betty Galéria

Fotó: Cserfő Betty Galéria

Nyitókép: Cserfő Betty Galéria

forrás: likebalaton.hu