A daganatos betegek tünetei kezelésében lesz jelentős szerepe a lineáris gyorsítónak, amely gyakorlatilag egy CT-be integrált berendezés. Ez az egyik új eszköz, amellyel bővült a Kaposi Mór Oktató Kórház Klinikai Onkológiai Központ állománya, ezzel jelentősen gyorsul a terápia. – Már szükség volt a gyorsítónk cseréjére, közel tíz év után vásároltunk újat. Ez a gép nagyon precíz és nagyon gyors képalkotásra képes. Nagy előnye, hogy az asztal süllyeszthető, s mivel a betegek nagyjából felénél tüneti kezelés végzünk, náluk fontos, hogy minél gyorsabban és kényelmesebben kerüljenek a vizsgálóasztalra, mondta Lakosi Ferenc, a Klinikai Onkológiai Központ osztályvezető főorvosa.

Hozzátette: az új lineáris gyorsító lehetővé teszi a legmodernebb kezelési eljárások rutinszerű alkalmazását. Lehetőség van azonnal és helyben reagálni a beteg aktuális állapotára, így a daganat méretbeli változására is. Ennek figyelembevételével akár helyben is új terápiás tervet tudnak készíteni az orvosok és az alapján végezhető el a szükséges kezelés.

A beruházás keretében az egészségügyi intézmény le tudta cserélni a már 18 éve használatos közelterápiás egységét is. Ezzel az ultrahang vezérelt berendezéssel irídium sugarat juttatnak invazív módon, egy katéter segítségével a daganatba. Oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. – Ezt a kezelést előrehaladott méhnyakrák és prosztatarák esetében tudjuk hatékonyan alkalmazni. A prosztatarák esetében közelterápiát rajtunk kívül csak az Országos Onkológiai Intézet alkalmazza, tette hozzá Lakosi Ferenc. Az új készülék alkalmazásával pedig jelentős mértékben csökkenthető a kezelések hossza, mely kisebb fizikai és mentális megterhelést jelent a pácienseknek, tette hozzá az osztályvezető.

Az új berendezések mellett a kezeléseket tervező rendszerek megújítása is megtörtént az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból nyert támogatással.