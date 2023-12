A szabadidejükben közösen dolgoztak azon, hogy a jubileumra felújítsák az épületet, az összefogás pedig a helyi közösségek mindennapjait és a hitéletet is fellendítette.

A régi somogygeszti templomot elbontották, és 1773 elején építettek újat barokk stílusban. A római katolikus templom védőszentje Keresztelő Szent János lett. Azóta a történelem viharai ezt az épületet is megtépázták, és a 110 éves orgona felett is eljárt az idő. A felújításra sikerült pályázati forrást nyernie az egyházközségnek, és a munkák azóta befejeződtek. Az orgonaszentelést és a 250 éves jubileumot egyszerre tartották meg, erre a rendezvényre sokáig készült a falu népe. Az ünnepségre meghívták az összes plébánost az életben lévők közül, akik Somogygesztiben teljesítettek szolgálatot. A felújítás még a korábbi plébános, Csertán Dániel ideje alatt kezdődött, azóta őt már máshová helyezték, most Varga Zoltán atya jár Somogygesztibe Kaposfüredről misézni.

Egyre kevesebben járnak templomba, és ez az alkalom összehozta a híveket, hívta fel a figyelmet erre Balogh Péter, aki maga is részt vett a felújításban. Somogygeszti származású, de már Kaposfüreden él, és szakácsként külföldön dolgozik, főként telente foglalkoztatják. A külföldi munkavégzés sem szakította el a somogygeszti templomtól, mert visszahúzza a szíve. Vele együtt többen ingyen végezték el a felújítási munkákat azok közül, akik misére járnak, illetve kötődnek a templomhoz. A baráti társaságokból sokan vállaltak egy-egy részfeladatot, és a közös munka érezhetően összefogta a közösséget.

Fotó: MW