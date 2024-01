Már tavaly év közben is lehetett tudni, hogy idén januárban 41 forinttal többe kerül majd az üzemanyag a hazai benzinkutakon. A drágításra az unió által előírt kötelező jövedékiadó-emelés miatt volt szükség. Tavaly év végén azonban a MOL bejelentette, hogy két részletben emel az árakon. Január elsejétől 20 forintot drágítottak, melyhez a többi kúthálózatnak is alkalmazkodnia kellett, hogy versenyben maradjanak. A második, 21 forintos emelést hétfőn lépték meg. Ezzel az autósok pénztárcáját kímélték, a kisebb benzinkutak üzemeltetőinek zsebéből viszont sok millió forintot húztak ki.

Az érintett töltőállomások vezetői elmondták, az üzemanyag nagykereskedelmi árára a MOL már január elsején rátette a plusz 41 forintos jövedéki adót, a kiskereskedelmi árban azonban ennek csak a felét alkalmazhatták.

– Ez azt jelenti, hogy két héten keresztül minden egyes literen 21 forintot veszítettünk – emelte ki az egyik töltőállomás vezetője. – Kénytelenek voltunk elfogadni, mert ha azonnal beépítettük volna az árakba a 41 forintot, akkor mindenki ott tankolta volna tele az autóját, ahol csak 20 forinttal emelkedett az ára – tette hozzá a kúttulajdonos.

Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője megkeresésünkre elmondta, az uniós előírások miatt kellett változtatni az üzemanyagok árán, melynek az adótartalma az EU-ban nálunk volt a legalacsonyabb az elmúlt évben.

– A drágulás mértékét azonban a kormány döntötte el – emelte ki Bujdos Eszter. – Ennél lehetett volna kevesebb is, de amikor erről tavaly határoztak, akkor 425 forintos euróárfolyammal számoltak. A jelenlegi tarifákkal egyébként a középmezőnybe tartozunk. Ausztriában és Szlovákiában magasabbak az árak, Romániában és Horvátországban olcsóbbak – mondta Bujdos Eszter.

Áthárítják a felmerülő pluszköltséget



A személyszállítással foglalkozó cégek nem örülnek az áremelésnek. Azért sem, mert február elsejétől használatarányos útdíjat is kell fizetniük. Szabó Bence László, a bolhási Szabó-Busz Hungary Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta, az üzemanyag-drágulás miatt 5–8 százalékkal emeltek a tarifán, két hét múlva újabb emeléssel készülnek. – A gyorsforgalmi utakon kilométerenként 55–65, a főutakon nagyságrendileg 33 forintot kell majd fizetnünk – emelte ki. – Ez azt jelenti, hogy egy Nagyatád–Budapest út díja két és félszeresére drágul. Eddig 13 710 forintot plusz áfát kellett fizetni az autópálya-matricáért, február elsejétől viszont a használatarányos útdíjért már 33 ezer forint plusz áfát. Ezt az összeget teljesen áthárítjuk a megrendelőkre – tette hozzá a cég vezetője.

A kaposmérői Somogy Trans Kft.-nél egyelőre nem változtatnak a díjakon. Mezei Ferencné ügyvezető-tulajdonos lapunknak elmondta, megvárják, hogy az üzemanyag-drágulás miatt más cégek mennyit emelnek, és ezután döntenek majd.