Magyar Bálint gondos gazdaként fóliával védi a növényeit. – Halvány rózsaszín és magenta színű a gyümölcse, nem túl nagy, apróbb termésű. Az első évben már virágzik és hozza a termést, ami nagyon finom és édes – mondta lapunknak a siófoki Pálma és Banánkert tulajdonosa. A pink banánmagvakat tartalmaz, amelyekből újabb növényeket lehet nevelni – tette hozzá Magyar Bálint.

– A banán másként fejlődik, mint más cserjék vagy fafajták, hiszen nem lehet előre tudni, hogy mikor teremnek. – Van olyan, amelyik februárban kezd nőni, de tavaszra várjuk a piros banán termését, amely krémes, mag nélküli gyümölcs. Nyáron pedig a kanári bőtermőtől várjuk a kékbanánt, ami egy nagyon különleges ízű gyümölcs – magyarázta Magyar Bálint, aki lényegében esőerdőt varázsolt saját kertjéből, hiszen 27-féle banánt nevel odahaza.

Sok más különleges növény is él a kiliti csodakertben, az orchideái, Hawaii rózsái, és olajfái is párjukat ritkítják. Olyan növények is megélnek nála, amelyekkel normális esetben csak a Csendes-óceánon találkoznánk.

– A hiedelmekkel ellentétben ezek a növények nálunk is megélnek, a hideg beállta előtt természetesen téliesíteni kell őket. Így a fagy nem tud kárt tenni bennük, de persze olyan fajták is vannak, amelyek még a mínuszokat is elviselik – mondta. – Sokan fordulnak hozzám tanácsért, ilyenkor elmondom, hogy télen is minimum 26 fokos helyiségben kell tartani a növényeket. Lehetőleg egy edénybe állítva, víz és földlabda nélkül kell ezt tenni és ezzel már meg is oldható a téliesítés kérdése.





Fotók: MW