Az épületbe lépve színes halmokban tornyosodtak a vitaminban dús gyümölcsök és a primőr zöldségek. Sok kosárba került mandarin és narancs, de keresték az almát és a körtét is. Több helyen farkasszemet néztünk termetes ananászokkal is, amelyekhez akár 1000 forintos áron is hozzájuthattunk. Aki más módszerét kereste a vírusokkal szembeni küzdelemnek az több termelőtől is vásárolhatott somogyi mézet. S természetesen a házi tartósított zöldségek, a berkenyelé, valamint a finom lekvárok és almalé is jó szolgálatot tehet. Szabadtéren csak kevesen árusítottak, aki tudta és előrelátó volt, most vette ki éves szabadságát. Három standnál árultak fürjtojást, tésztát és megmaradt karácsonyi díszeket, valamint a letűnt karácsonyok szellemét idéző szaloncukrot és zöldségeket.