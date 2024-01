Fodor István, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos munkatársának most induló kutatása egy gyakran alkalmazott modellállat, a nagy mocsáricsiga segítségével próbálja a hatásokat feltérképezni. A januárban induló vizsgálat arra a rejtélyre is választ adhat majd, hogy milyen módon befolyásolják a puhatestűeket ezek a molekulák, ha az ideg- és hormonális rendszerük együttesét alkotó neuroendokrin rendszerük működése.

– A Balatonban már korábban kimutatott, emberi eredetű fogamzásgátló hormonok és más gyógyszermaradványok forrásai a szennyvíztisztító telepek, de a turizmus hatását is igazolta a kutatócsoport – nyilatkozta az egyik hírportálnak Fodor István, aki kutatócsoportjával 2008 óta monitorozza a Balatonban és annak vízgyűjtő területén előforduló fogamzásgátló hormonokat és más szerves szennyeződéseket.

Mára összesen százharmincnégyet mutattak ki, ezek közül általában hetvenkettőt meg is találnak. Többségüknél felfedezhető egy alapvető összefüggés a nyári turista szezonnal. A szerek között előfordulnak antidepresszánsok, gyulladáscsökkentők, szív- és érrendszeri megbetegedéseket kezelő gyógyszerek is.