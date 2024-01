– Amit meghintenek ezzel a szenteltvízzel, az a hitünk szerint áldott lesz – hangsúlyozta Szűcs Imre. – Sok mindenre fel lehet használni ezt a vizet. A leggyakrabban viszont azokat szokták meghinteni vele, akik nagyon messzi útra indulnak el. Természetesen a lakást is meg lehet szentelni vele. Mivel ezt a vizet a pap megáldotta, szentelmény lett belőle, mely a gonosz léleknek úgymond az ellensége. Az ember saját magát is megáldhatja a szenteltvízzel, ha belenyúl, és keresztet vet. Akkor is szokták használni, ha egy otthon meghalt embert beletesznek a koporsóba – tette hozzá a balatonlellei plébános.

A vízszentelés hagyománya a harmadik századból ered. Az ünnep „Epiphania Domini”, az Úr megjelenése néven volt ismert. Jézus születését jelölték az ünneppel. Rá száz évvel a római katolikus egyház úgy látta jónak, hogy Jézus születését a legyőzhetetlen napra helyezi át. Vízkeresztkor nyugaton a Három királyok imádását ünnepelték, keleten pedig azt, hogy Jézust megkeresztelték a Jordán folyóban. Mielőtt Szűcs Imre megszentelte a Balatont, szentmisét tartott a balatonlellei katolikus templomban. A zsúfolásig megtelt épületben a Balaton Vox kórus énekét is meghallgathatták a hívek.