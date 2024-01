– Ez a legidősebb darab talán a gyűjteményemben, az elemmel működő tranzisztoros táskarádiót nagybátyámtól kaptam, amelyet az 1960-as évek elején gyártottak – mutatta Molnár Róbert. Kaposvári üzletében nem csak javít, hanem egy mini kiállítást is berendezett, amelyben régi kamerák, rádiók egyaránt helyet kaptak. Szokol rádióból is akad bőven, de musik center, magnó deck is a gyűjtemény részét képezi.

– Legalább harminc-negyven évesek és mikor megvásárolták ezeket, az akkori fizetések többszörösébe kerültek, itthon nem is lehetett kapni, külföldről szerezték be ezeket – jegyezte meg a műszerész. Hozzátette: először Magyarországon a Videoton gyártott rádióerősítőket, de magnó deckje, lemezjátszója nem volt hozzá, azokat a japán Akaitól szerezték be.

Újra felfedezik a régi dolgokat

Molnár Róbert már gyerekkora óta műszerésznek készült. – A gépészben érettségiztem és utána az 503-ban rádió-televízió műszerész szakmát tanultam, már az iskola, 1978 óta dolgozom benne – mesélte a kaposvári szerelő. – Negyvenöt éve csinálom már a javításokat, a híradástechnikán belül az autórádión át a videókat, televíziókat, kamerákat egyaránt hoznak hozzám – sorolta Molnár Róbert. Hozzátette: karácsony előtt a legnagyobb a forgalom, mert akkor derül ki, hogy valamelyik eszköz nem működik. – Sokszor a nagypapa hozza be például a lemezlejátszót, mert az unoka felfedezte és szeretné neki megjavíttatni, ma már egy telefont mindent tud, de a régi dolgok mégis érdeklik a fiatalokat – mondta mosolyogva. Mindenkit próbál rábeszélni, hogy ne dobja ki a régi műszaki híradástechnikai eszközöket. – Hiába időtállóak, ezek is elromlanak, de nagy részük javítható, mert például a szíjakat, diódákat be lehet még szerezni és ki lehet cserélni a hibásat – emelte ki Molnár Róbert. Ottjártunkkor egy szintetizátort hoztak hozzá. – Nem mai darab, nem tudjuk bekapcsolni, hátha javítható, mert nem szeretünk semmit sem kidobni – mondta el Takács István.

Molnár Róbert szerint egyre kevesebben foglalkoznak a régi híradásipari eszközök javításával. – Én ebben nőttem fel, ezeket a gépeket javítottam mindig, azóta sem múlt el a szerelem a szakma iránt – mondta mosolyogva.