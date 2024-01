A Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Vármegyei Igazgatósága idén is megtartotta a játékvezetők évzáró-évnyitó bálját. A mintegy 90 játékvezetőt dr. Neszményi Zsolt főispán, a szervezet társadalmi elnökségének tagja köszöntötte Szita Károly fővédnök nevében is, megköszönve a játékvezetők labdarúgásért végzett egész éves munkáját. Az eseményen a hagyományok szerint díjakat is átadtak, amelyekhez a kormányhivatal vezetője gratulált a kitüntetetteket.