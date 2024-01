Bégetéstől hangos ezekben a napokban a bárdudvarnoki hodály. December óta sorra születnek itt a kisbárányok. Nem ritka az ikerellés sem, a bárányok egyharmada egy-két testvérrel jön világra. Ottjártunk előtt nem sokkal egy ile de france bárány jött világra, anyja minden lépését figyelte, vigyázta. – December elsején indult meg az első ellés, és január végéig 300 bárány születésére számítok – mondta lapunknak Paládi Vince családi gazdálkodó. Hozzátette: ebben az időszakban az állattartók részéről a szokottnál is nagyobb figyelemre van szükség. – Minden este és – ha szükséges – éjjel is kijövök – mondta. – Ellés után azonnal a fogadtatókba kerülnek, fontos, hogy a föcstejet – vagyis az ellés utáni első tejet – kiszívják, mert ez adja meg a szükséges lökést, hogy szívósak legyenek. Gyakran kell a szoptatásnál is segíteni. Amikor elérik a háromhetes kort, különtesszük a bárányokat, akkor már kóstolgathatják a tápot, a szálas takarmányt – mondta el a gazdálkodó.





Megjegyezte: szerencsére a takarmányárak mára valamelyest csökkentek, az árpához, kukoricához, zabhoz elfogadható áron juthat hozzá. A bárány­indítótáp ára ugyanakkor továbbra is magas, mázsája húszezer forintba kerül.

A bárdudvarnoki gazda elmondta: a mínusz 5–6 fokos hideg sem okoz gondot, a vemhes állatokat napközben tíz órától délután három óráig kiengedik. A fagyos téli időjárásnak örülnek, mert a sáros talajon könnyen lábsérülést szenvedhetnének a birkák, a kemény földön könnyebb közlekedniük.



A bárányok egy része az állományt gyarapítja, de a legtöbbjük vágóhídra kerül. – A harminc kiló felettiek eladása a leggazdaságosabb, de általában már a húsz kiló felettieket is el szoktam vinni a vágóhídra – mondta. – Szerencsére karácsonykor egészen jó ára volt, kilójáért kétezer forintot adtak. Bízom benne, hogy húsvétig ez nem fog változni.

A gyapjúval már közel sem ilyen jó a helyzet. – Régen keresett volt a gyapjú, most pedig még zsákokban áll nálam a tavalyi is, nem kell senkinek – mondta Paládi Vince. – Az állomány tavaszi fazonigazítása ennek ellenére az idén sem marad el, alföldi birkanyírók segítségével végezzük majd el áprilisban.

Fotó: Lang Róbert

Birkák, gidák, szamárcsikók születnek a nemzeti parkban

– Százharminc–százötven bárányra és ötvenöt borjúra számítunk – mondta el lapunknak Horváth Zoltán, a Duna-Dráva Nemzeti Park Dráva menti tájegységvezetője Drávaszentesen. Hozzátette: a rackákat száraz hodályban, a szürke marhákat féltető alatt tartják. – A tavalyi időjárásnak köszönhetően jó minőségű és bőséges a takarmányunk, a rackákat tavasszal hajtjuk át majd Drávaszentesről a darányi borókásra – jegyezte meg Horváth Zoltán. – Nyár végén derül ki, hogy a szaporulatból mennyi kerül a törzsállományba. A kosbárányokat várhatóan eladjuk környékbeli gazdáknak és azokat a jerkéket is értékesítjük, amelyeket nem akarunk további tenyésztésbe állítani – mondta el a tájegységvezető. Hozzátette: a bárányok mellett várható náluk szamárcsikók, kecskegidák születése is.