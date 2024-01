A Mókus csoport tagjai izgatottan figyelték a tó körüli élővilágot, amelyet Bozókiné Szabó Ildikó varázsolt eléjük. Kirándulni indult a gyerekekkel, akiktől először azt kérdezte mi kerüljön házizsákjukba. A válaszok között chips, horgászbot és alma is szerepelt. A hódmezővásárhelyi pedagógus csaknem két évtizede tette le a Klímanócskák program alapjait.

Két éve indult programjuk

– A bemutató foglalkozásokon sok szemléltető eszköz segítségével interaktív módon próbáljuk közelebb vinni az óvodásokat a környezetvédelemhez, hiszem, hogy a neveléssel a gyerekből környezetét szerető felnőtt válhatnak – emelte ki az ötletgazda. Fegyveres Fiskál Gábor, a Dipol Humánpolitikai Intézet Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: két éve indult útnak a programjuk.

– Az Energiaügyi Minisztérium támogatásával tizenkét vármegyébe jutunk el, hogy a módszereket, gondolatok, irányelveket átadjuk – tette hozzá. – Az az elvünk, hogy nem csak tanítjuk, hanem így is élünk, egy gyermek amit megtanul a programban, azt hazaviszi és a családot is ebbe az irányba tereli – emelte ki Fegyveres Fiskál Gábor.

A pedagógusok is tanultak

A bemutató órákra pedagógusok is érkeztek, hogy elsajátítsák a foglalkozás módszertanát. Semostyán Róbertné, a Búzavirág Tagóvoda a zöld programokért felelős óvodapedagógusa elmondta: Örökös Zöld Óvoda címmel rendelkezik intézményük és Somogyban bázisintézményi feladatokat is ellátnak. Hozzátette: az összes jeles zöld napot megünneplik, gyűjtöttek állatmenhelyeknek, szelektíven szortírozzák a szemetet és az elemeket is külön gyűjtik. – A kirándulások során a környezetszennyezés veszélyeire hívjuk fel a figyelmet és minden nap takarékoskodunk az energiával – emelte ki a pedagógus.

Tavali Gabriella, a Petőfi Sándor Központi Óvoda vezetője elmondta: fontosnak tartják, hogy a város óvodáiban már a korai életszakaszban érzékenyítsék a környezet védelme iránt. Hozzátette: a Búzavirág Tagóvoda már 1998-ban a helyi nevelési programjába beépítette a környezettudatos szemléletet és azóta is azon dolgoznak a pedagógusok, hogy a gyerekeken át a családokhoz is eljussanak.