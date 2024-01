Somogyban az eddigi három ütem alatt összesen 119 település kapott fát, ebből 30 ültetés 2023-ban történt. A szaktárca tájékoztatás szerint a 2023-ban először igénylő települések között szerepelt többek közt Istvándi, Kadarkút, Drávagárdony, Balatonlelle és Mesztegnyő.

– Tavaly ősszel összesen 35 ezüsthársat ültettünk el – mondta Berta Sándor drávagárdonyi polgármester. – Környezetvédelmi szempontból is nagyon fontos ez a program, időről időre pótolni kell a fákat.

Mesztegnyő tavaly 20 fával gyarapodott, először csatlakoztak a központi projekthez. Nagy László Péter polgármester szerint a program hozadéka hosszú távon is lényeges, mivel az ember a fát nem saját magának, hanem a jövő generációnak ülteti. Kadarkút is bekapcsolódott a projektbe, tavaly tavasszal több mint 50 fát ültettek a Nagy, az Óvoda, a Pipacs és a Vasút utcában. Tavaly a központi parkban is új fákat telepítettek és 2024-ben a sportpálya előtt parkolót építenek, melynek közelében ugyancsak fákat helyeznek ki tavasszal.

Tavasszal 4000, az őszi ültetési időszakban 6000 fa áll az igénylők rendelkezésére. A korábbi Településfásítási Programokban részt vevő minden település újra igényelhet sorfát, ugyanakkor a programban a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, erre január 15-30. között van lehetőség. H. M.



