Január 24. és 31. között a dr. Kovács-Sebestyén Gyula utcában mindkét oldalon teljesen megújul a fasor. Az összes fát előzetesen alaposan megvizsgálták a szakemberek. Az elszáradt, balesetveszélyes, helyenként már a gyalogosokat és a parkoló autókat is veszélyeztető ágak levágásán túl az egészségügyi metszéseket is elvégzik, ezzel a fasor élettartalma is megnő. A metszések mellett a beteg fákat is kicserélik, a helyükre amint lehet, újakat ültetnek majd!

A faápolási munkálatok idejére az utca mindkét irányból le lesz zárva, továbbá arra kérjük a lakosságot, hogy a biztonság kedvéért gyalogosan is kerüljék el az érintett területet. A fákon a magasban alpinisták fognak dolgozni, akiknek a munkálatok idején a földi forgalomirányítók segítenek majd, hogy az ott élőknek biztonságos legyen a ki- és bejárás!