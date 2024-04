Idén is csatlakozott a Tájházszövetség felhívásához a buzsáki Népművészeti Tájház, ahol úgy szervezték meg a programokat, hogy minél többen megismerjék a somogyi település gazdag népművészeti hagyományait.

Csodás alkalom volt, hogy betérjenek a kirándulók a tájházba.

Forrás: Buzsáki Népművészeti Tájház FB

A legnépszerűbb program az Öltözz népviseletbe volt, amely alkalmával fel lehetett próbálni a tájház legszebb népviseleteit. A ruhák felpróbálásában és bemutatásában nagy szerepet vállalt a buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület Madarász Attila vezetésével. – Felnőttek és gyerekek is próbálhattak fel népviseleteket, hiszen különböző méretekben biztosítottuk a szebbnél-szebb szoknyákat, kötényeket és kendőket a programhoz, mondta el Hegedüs Henrietta, a Népművészeti Tájház vezetője.

Bárki felpróbálhatta a buzsáki tájház szépséges ruháit.

Forrás: Buzsáki Népművészeti Tájház FB



A programot kézműves vásár és pónilovaglás színesítette. De népi mesterségekkel is ismerkedhettek az érdeklődők. Mivel a fafaragás igazi buzsáki virtus, három mester is megmutatta munkája legjavát a Tájházak napján. Györe Attila, amatőr fafaragó is alkotott ezen a hétvégén, aki önállóan tanulta ki a mesterséget. De Tapolcai Sándor fafaragó is eljött a programra, aki ugyan már nem buzsáki lakos, de minden évben „hazajár” a programra. S Fehér József, helyi fafaragó is bemutatta, ő hogyan készít fából gyönyörű tárgyakat. A meseterek meglepetéssel is készültek erre a napra, hiszen Györe Attila és Tapolcai Sándor egy emléktáblát adományozott a tájháznak, amin az elhunyt buzsáki fafaragók neveit tartalmazza.

Emléktábla a buzsáki fafaragóknak.

Forrás: Buzsáki Népművészeti Tájház FB

Rajtuk kívül Dörnyeiné Kardos Angelika, helyi kézműves munkáit is megcsodálhatták a Tájházak napjára betérők, valamint a szintén helybéli Vándi Istvánné, amatőr bútorfestő alkotásait is, aki buzsáki mintákat fest különböző bútordarabokra.

Aki pedig megéhezett az alkotásban, vagy netán a ruhapróbában, az bekaphatott egy kis kürtőskalácsot, vagy házi rétest a Népművészeti Tájház udvarán.

Tizenegy éve tárják ki kapuikat a tájházak

A Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetsége 2024-ben is alkalmat teremtett, hogy az év egy kiemelt napján tájházaink és szabadtéri múzeumaink az érdeklődők figyelmének középpontjába kerülhessenek, s izgalmas, színes programokkal, egyedi lehetőségekkel tárják ki kapuikat a látogatók előtt. A paraszti hagyományban a legszélesebb körben ismerték Szent György alakját, akinek ünnepnapja április 24-hez kötődik. 2013 óta a jeles nap hétvégéjén hagyományteremtő programjainkkal nemcsak a tavaszi állatkihajtás egykori emlékeire, hanem a megújulásra, a természet és az emberek újjászületésére is figyelmet kívánunk fordítani.

Úgy véljük, ez a nap, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Napja remek lehetőség számunkra, hogy a hosszú tél után, a tavasztól őszig tartó nyitva tartás kezdetén megismerjük szűkebb pátriánk vagy távolabbi vidékek egykori életmódját, paraszti kultúráját, és felfigyeljünk mindarra, ami a hagyományos tudásból hasznosítható, újra élhető modern világunkban is. A tájházak és szabadtéri múzeumok ünnepélyes tavaszi kapunyitása alkalom arra is, hogy tavaszi, nyári programajánlatunkra, eseményeinkre felhívjuk leendő látogatóink figyelmét.