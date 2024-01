Új kályha és tévé is kellene

Karácsony előtt egy kaposvári hölgy, aki a Csodalámpa Alapítvány önkéntese, meglepte a családot egy ikerbabakocsival, és karácsonyra küldött is 30 ezer forintot. A pénzt számlával igazoltan a gyerekekre fordították, mutatja a nagymama. A nagyapa alkalmi munkákat végez, és az ápolási díjból élnek. Nagyon örültek a babakocsinak, de nehezen mozgatják, mert a háznak magas a lépcsője, ezért egy mozgássérült rámpát építenének, ha tehetnék. A fürdőszobát szeretnék átalakítani, hogy kényelmesebb legyen a fürdetés, már nehéz emelni a gyerekeket, hiszen 9 kiló a súlyuk. A kályha ajtaja leesett, ezért egy új kályhát kellene venni, és egy új tűzhely is jó lenne. Tévére is szükségük lenne, mert a gyerekek szokták nézni a mesét, de a készülék elromlott. A ház felújítása lenne a család legnagyobb vágya. Aki szeretne segíteni a beteg ikerpáron, megteheti a 11773432-01877391-es számlaszámon.