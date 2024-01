A „Sztárban sztár leszek!” című műsorszám 2023. október 7-i adását a III. korhatári kategóriába (12 éven aluliaknak nem ajánlott) soroltan sugározta a TV2. A műsorszámmal kapcsolatban érkezett, a korhatár-besorolást kifogásoló bejelentés nyomán a Médiatanács megvizsgálta a műsorszámot a kiskorúak védelme szempontjából, és megfelelőnek találta annak klasszifikációját, ezért nem indított közigazgatási hatósági eljárást a médiaszolgáltatóval szemben.

A Médiatanács két döntést is hozott a Magyar Mozi TV médiaszolgáltatással összefüggésben. A csatorna 2023. szeptember 14–20. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során a testület megállapította, hogy a médiaszolgáltató a vizsgált időszakban nem tett eleget a film tematikának megfelelő műsorszámok napi arányára vonatkozó, hatósági határozatban rögzített kötelezettségének, ezért a Magyar Mozi TV-t figyelmeztetésben részesítette. Másik döntésében nézői bejelentés nyomán vizsgálta a Médiatanács a kiskorúak védelme szempontjából a Magyar Mozi TV 2023. december 2-án 21:00:26 órai kezdettel sugárzott „Coming out” című műsorszámát. A bejelentő szerint a filmet a benne megjelenő homoszexualitás miatt a médiaszolgáltató által alkalmazott III. kategóriánál (12 éven aluliak számára nem ajánlott) magasabb kategóriába kellett volna sorolni. A Nemzeti Filmiroda (NFI) a filmet a III. korhatár-kategóriába sorolta, és az NFI minősítése a médiaszolgáltatót és a Médiatanácsot is köti, így hatósági eljárás lefolytatására nincs lehetőség. A Médiatanács ugyanakkor a bejelentés nyomán hatósági ellenőrzés keretében is megvizsgálta a műsorszámot, és megállapította, hogy az megfelel a III. korhatári kategória kritériumainak.

A Jazzy Rádió 2023. november 24-én sugárzott „Business Class” című műsorszámával kapcsolatban a nőkkel szembeni sztereotip megnyilvánulások miatt érkezett hallgatói észrevétel. A bejelentést a Médiatanács az emberi méltóság tiszteletben tartására, a kirekesztésre alkalmas médiatartalom közzétételének tilalmára, valamint a kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések érvényesülése szempontjából is vizsgálta, és azt állapította meg, hogy a kifogásolt műsorszám kapcsán – amely a munkaerőpiaci nemi egyenlőtlenségek témáját járta körül – nem merült fel jogsértés.